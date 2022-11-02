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Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку - РИА Новости, 02.11.2022
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Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку - РИА Новости, 02.11.2022
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Дании Маргрете II прошение об отставке. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:52
2022-11-02T14:57
в мире
метте фредериксен
дания
маргрете ii
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ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Дании Маргрете II прошение об отставке."Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил", - сообщает агентство Рейтер. Ранее Фредериксен заявила о планах сформировать правительство "на основе широкой коалиции".Первого ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции – 73 мандата, у Умеренной партии – 16.
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в мире, метте фредериксен, дания, маргрете ii
В мире, Метте Фредериксен, Дания, Маргрете II
14:52 02.11.2022 (обновлено: 14:57 02.11.2022)
 
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку

Премьер-министр Дании Фредериксен подала королеве прошение об отставке

CC BY 2.0 / A.Currell / Christiansborg PalaceДворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент
Дворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
CC BY 2.0 / A.Currell / Christiansborg Palace
Дворец Кристиансборг в Копенгагене, где заседает датский парламент. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Дании Маргрете II прошение об отставке.
"Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил", - сообщает агентство Рейтер. Ранее Фредериксен заявила о планах сформировать правительство "на основе широкой коалиции".
Первого ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции – 73 мандата, у Умеренной партии – 16.
Избранный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на заседании парламента. 17 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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В миреМетте ФредериксенДанияМаргрете II
 
 
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