https://ria.ru/20221102/daniya-1828679172.html

Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку

Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку - РИА Новости, 02.11.2022

Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку

Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Дании Маргрете II прошение об отставке. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:52

2022-11-02T14:52

2022-11-02T14:57

в мире

метте фредериксен

дания

маргрете ii

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ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Дании Маргрете II прошение об отставке."Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил", - сообщает агентство Рейтер. Ранее Фредериксен заявила о планах сформировать правительство "на основе широкой коалиции".Первого ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции – 73 мандата, у Умеренной партии – 16.

https://ria.ru/20221017/shvetsiya-1824583338.html

дания

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Кирилл Волков

в мире, метте фредериксен, дания, маргрете ii