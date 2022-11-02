https://ria.ru/20221102/daniya-1828679172.html
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку - РИА Новости, 02.11.2022
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Дании Маргрете II прошение об отставке. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:52
2022-11-02T14:52
2022-11-02T14:57
в мире
метте фредериксен
дания
маргрете ii
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ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала королеве Дании Маргрете II прошение об отставке."Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил", - сообщает агентство Рейтер. Ранее Фредериксен заявила о планах сформировать правительство "на основе широкой коалиции".Первого ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции – 73 мандата, у Умеренной партии – 16.
https://ria.ru/20221017/shvetsiya-1824583338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, метте фредериксен, дания, маргрете ii
В мире, Метте Фредериксен, Дания, Маргрете II
14:52 02.11.2022 (обновлено: 14:57 02.11.2022)
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Премьер-министр Дании Фредериксен подала королеве прошение об отставке
ЦЮРИХ, 2 ноя - РИА Новости.
Датский премьер-министр Метте Фредериксен после выборов в парламент подала
королеве Дании Маргрете II прошение об отставке.
"Премьер-министр Дании от социал-демократов Метте Фредериксен, которая с небольшим перевесом одержала победу на всеобщих выборах во вторник, заявила, что в среду подала прошение об отставке королеве и начнет изучать возможность создания коалиции среди политических сил", - сообщает агентство Рейтер. Ранее Фредериксен заявила о планах сформировать правительство "на основе широкой коалиции".
Первого ноября в Дании состоялись парламентские выборы. По последним данным, "красный" блок левоцентристских партий, в который входит Социал-демократическая партия, получает в парламенте 90 мандатов из 179. У правоцентристской коалиции – 73 мандата, у Умеренной партии – 16.