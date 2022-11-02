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В Черкассах дрон попал в объект инфраструктуры
В Черкассах дрон попал в объект инфраструктуры - РИА Новости, 02.11.2022
В Черкассах дрон попал в объект инфраструктуры
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что ночью в регионе были сбиты два дрона, один попал в объект инфраструктуры. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:10
2022-11-02T10:10
2022-11-02T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
черкасская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что ночью в регионе были сбиты два дрона, один попал в объект инфраструктуры."Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали", - написал Табурец в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
черкасская область
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в мире, вооруженные силы рф, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Черкасская область
10:10 02.11.2022 (обновлено: 11:15 02.11.2022)
В Черкассах дрон попал в объект инфраструктуры
Глава Черкасской ОВА Украины Табурец сообщил о попадании дрона по объекту инфраструктуры