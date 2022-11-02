https://ria.ru/20221102/britaniya-1828669809.html

Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь

Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь - РИА Новости, 02.11.2022

Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь

Россия представит послу Великобритании Деборе Броннерт материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:18

2022-11-02T14:18

2022-11-02T15:32

в мире

москва

лондон

севастополь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

авария на "северных потоках"

мария захарова

северный поток

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия представит послу Великобритании Деборе Броннерт материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакций, мы об этом говорили в Совбезе публично", — заявила дипломат. Захарова подтвердила, что вскоре британского посла вызовут в МИД и предоставят соответствующие материалы, позднее с ними также сможет ознакомиться широкая общественность.Рано утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Как уточнили в Министерстве обороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.После этого Москва временно приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, лондон, севастополь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), авария на "северных потоках", мария захарова, северный поток, дебора броннерт, россия