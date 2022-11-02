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Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь - РИА Новости, 02.11.2022
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Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь
Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь - РИА Новости, 02.11.2022
Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь
Россия представит послу Великобритании Деборе Броннерт материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:18
2022-11-02T15:32
в мире
москва
лондон
севастополь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
авария на "северных потоках"
мария захарова
северный поток
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия представит послу Великобритании Деборе Броннерт материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакций, мы об этом говорили в Совбезе публично", — заявила дипломат. Захарова подтвердила, что вскоре британского посла вызовут в МИД и предоставят соответствующие материалы, позднее с ними также сможет ознакомиться широкая общественность.Рано утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Как уточнили в Министерстве обороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.После этого Москва временно приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
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в мире, москва, лондон, севастополь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), авария на "северных потоках", мария захарова, северный поток, дебора броннерт, россия
В мире, Москва, Лондон, Севастополь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Авария на "Северных потоках", Мария Захарова, Северный поток, Дебора Броннерт, Россия
14:18 02.11.2022 (обновлено: 15:32 02.11.2022)
 
Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь

МИД России предоставит доказательства причастности Великобритании к атаке на Севастополь

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия представит послу Великобритании Деборе Броннерт материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакций, мы об этом говорили в Совбезе публично", — заявила дипломат.
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Захарова подтвердила, что вскоре британского посла вызовут в МИД и предоставят соответствующие материалы, позднее с ними также сможет ознакомиться широкая общественность.

"Тут речь не об этике точно, но есть определенные процедурные вопросы: как только встреча в виде вызова посла на Смоленку состоится, мы поделимся этой информацией, она будет опубликована на наших ресурсах — сайт МИД и аккаунты МИД в соцсетях", — добавила представитель министерства.

Рано утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Как уточнили в Министерстве обороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
После этого Москва временно приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
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В миреМоскваЛондонСевастопольМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Авария на "Северных потоках"Мария ЗахароваСеверный потокДебора БроннертРоссия
 
 
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