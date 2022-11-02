14:18 02.11.2022 (обновлено: 15:32 02.11.2022)
Москва представит данные о причастности Лондона к атаке на Севастополь
МИД России предоставит доказательства причастности Великобритании к атаке на Севастополь
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия представит послу Великобритании Деборе Броннерт материалы и доказательства причастности Лондона к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"Конечно, вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября, диверсии на "Северных потоках", они не будут оставлены без реакций, мы об этом говорили в Совбезе публично", — заявила дипломат.
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Захарова подтвердила, что вскоре британского посла вызовут в МИД и предоставят соответствующие материалы, позднее с ними также сможет ознакомиться широкая общественность.
"Тут речь не об этике точно, но есть определенные процедурные вопросы: как только встреча в виде вызова посла на Смоленку состоится, мы поделимся этой информацией, она будет опубликована на наших ресурсах — сайт МИД и аккаунты МИД в соцсетях", — добавила представитель министерства.
Рано утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Как уточнили в Министерстве обороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
После этого Москва временно приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.