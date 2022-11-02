https://ria.ru/20221102/britaniya-1828634052.html
МИД вызовет британского посла в Москве
МИД вызовет британского посла в Москве - РИА Новости, 02.11.2022
МИД вызовет британского посла в Москве
Британский посол Дебора Броннерт будет вызвана в МИД РФ в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, сообщила на брифинге в РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:55
2022-11-02T12:55
2022-11-02T14:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
мария захарова
дебора броннерт
севастополь
великобритания
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Британский посол Дебора Броннерт будет вызвана в МИД РФ в ближайшее время в связи с причастностью Лондона к атаке Украины на Севастополь, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подтверждением тому стали авиационные морские удары, нанесенные ВСУ 29 октября с применением беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе. Эти действия Киева осуществлялись под руководством британских специалистов, о чем было заявлено по линии Министерства обороны и о чем РФ информировала международное сообщество в ходе заседания СБ ООН", - сказала она."В этой связи в ближайшее время в МИД РФ будет вызван британский посол", - добавила Захарова, не уточнив, когда именно это произойдет.
https://ria.ru/20221030/terakt-1827917281.html
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РИА Новости
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12:55 02.11.2022 (обновлено: 14:30 02.11.2022)
МИД вызовет британского посла в Москве
МИД вызовет посла Британии Броннерт из-за причастности Лондона к атаке на Севастополь