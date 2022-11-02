https://ria.ru/20221102/braziliya-1828675026.html

Избрание Лулы да Силвы в Бразилии укрепит позиции России, пишут СМИ

Избрание Лулы да Силвы в Бразилии укрепит позиции России, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Избрание Лулы да Силвы в Бразилии укрепит позиции России, пишут СМИ

Избрание президентом Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы может укрепить позиции РФ на мировой арене, ожидается, что он сосредоточится на отношениях со странами... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:35

2022-11-02T14:35

2022-11-02T14:36

в мире

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

сергей рябков

россия

бразилия

китай

брикс

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избрание президентом Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы может укрепить позиции РФ на мировой арене, ожидается, что он сосредоточится на отношениях со странами БРИКС, сообщает издание Newsweek.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару."Традиционно бразильские правительства не принимают чью-то сторону в конфликтах, которые не затрагивают страну напрямую, и Лула не сделал никаких конкретных заявлений о своей внешней политике. Однако ожидается, что он сосредоточится на отношениях страны с другими развивающимся экономиками, объединенными аббревиатурой БРИКС, в которую входят Россия, Китай, Индия и ЮАР", - пишет обозреватель издания Брэндон Коул.Как отмечает издание, в августе советник Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим раскритиковал санкции против РФ, введенные под руководством США. Аморим заявил, что в случае избрания Лулы да Силвы на пост президента он не одобрит подобные меры."Заявления Лулы придали дополнительную убедительность утверждению Путина о том, что только западные страны обвиняют Россию в агрессии, а глобальный Юг почему-то занимает другую позицию... Россия не получит ничего нового, кроме, возможно, дипломатической победы в том, что кто-то другой теперь повторяет тезисы из Москвы", - цитирует издание заместителя директора лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джонатана Эяля. Он добавил, что Лула да Силва не находился у власти во время начала российской специальной операции на Украине, поэтому у него "было гораздо больше свободы мыслить нестандартно".Группа БРИКС - неформальное межгосударственное торгово-экономическое объединение пяти быстроразвивающихся стран, целью которого является развитие диалога и многостороннего сотрудничества. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к БРИКС.

https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828537660.html

https://ria.ru/20221101/bolsonaru-1828423168.html

россия

бразилия

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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, сергей рябков, россия, бразилия, китай, брикс