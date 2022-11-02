14:35 02.11.2022 (обновлено: 14:36 02.11.2022)
Избрание Лулы да Силвы в Бразилии укрепит позиции России, пишут СМИ
Newsweek: избрание Лулы да Силвы президентом Бразилии укрепит позиции России в мире
© AP Photo / Andre PennerИзбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
© AP Photo / Andre Penner
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Избрание президентом Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы может укрепить позиции РФ на мировой арене, ожидается, что он сосредоточится на отношениях со странами БРИКС, сообщает издание Newsweek.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару.
"Традиционно бразильские правительства не принимают чью-то сторону в конфликтах, которые не затрагивают страну напрямую, и Лула не сделал никаких конкретных заявлений о своей внешней политике. Однако ожидается, что он сосредоточится на отношениях страны с другими развивающимся экономиками, объединенными аббревиатурой БРИКС, в которую входят Россия, Китай, Индия и ЮАР", - пишет обозреватель издания Брэндон Коул.
Как отмечает издание, в августе советник Лулы да Силвы по внешней политике Селсу Аморим раскритиковал санкции против РФ, введенные под руководством США. Аморим заявил, что в случае избрания Лулы да Силвы на пост президента он не одобрит подобные меры.
"Заявления Лулы придали дополнительную убедительность утверждению Путина о том, что только западные страны обвиняют Россию в агрессии, а глобальный Юг почему-то занимает другую позицию... Россия не получит ничего нового, кроме, возможно, дипломатической победы в том, что кто-то другой теперь повторяет тезисы из Москвы", - цитирует издание заместителя директора лондонского аналитического центра Royal United Services Institute Джонатана Эяля. Он добавил, что Лула да Силва не находился у власти во время начала российской специальной операции на Украине, поэтому у него "было гораздо больше свободы мыслить нестандартно".
Группа БРИКС - неформальное межгосударственное торгово-экономическое объединение пяти быстроразвивающихся стран, целью которого является развитие диалога и многостороннего сотрудничества. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к БРИКС.