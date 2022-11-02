https://ria.ru/20221102/bolsonaru-1828799134.html

Сторонники Болсонару просят военных не допустить прихода к власти да Силвы

Сторонники Болсонару просят военных не допустить прихода к власти да Силвы - РИА Новости, 02.11.2022

Сторонники Болсонару просят военных не допустить прихода к власти да Силвы

Тысячи сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего выборы главы государства, собрались в среду напротив здания военного командования в центре... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:27

2022-11-02T20:27

2022-11-02T20:50

в мире

луис инасиу лула да силва

бразилия

рио-де-жанейро (город)

жаир болсонару

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 ноя - РИА Новости. Тысячи сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего выборы главы государства, собрались в среду напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы попросить военных о перевороте в отношении победившего на выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы.Люди кричат - "немедленное вмешательство", "пусть вооруженные силы спасут Бразилию", заявляют о мошенничестве со стороны команды Лулы да Силвы, хотя этому нет подтверждений."Военные, вооруженные силы должны взять власть в стране и выбрать президента, они могут оставить у власти нашего действующего президента", - сказал РИА Новости участник акции Леонарду."Я боюсь, что (с приходом левого политика Лулы да Силвы) в Бразилии установится коммунизм", - говорит бывший военный Региналду.Манифестация проходит спокойно. Участники не нарушают пределы зоны безопасности, установленной у здания военного командования.Накануне Болсонару впервые после проигрыша на выборах 30 октября выступил с заявлением. При этом он воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов.

https://ria.ru/20221102/braziliya-1828675026.html

https://ria.ru/20221031/braziliya-1828118671.html

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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Бразильцы митингуют против прихода к власти да Сильвы Бразильцы собрались около здания военного командования в Рио-де-Жанейро и просят военных не допустить прихода к власти избранного да Силвы 2022-11-02T20:27 true PT0M16S

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в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия, рио-де-жанейро (город), жаир болсонару