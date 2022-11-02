https://ria.ru/20221102/bolsonaru-1828799134.html
Сторонники Болсонару просят военных не допустить прихода к власти да Силвы
Сторонники Болсонару просят военных не допустить прихода к власти да Силвы - РИА Новости, 02.11.2022
Сторонники Болсонару просят военных не допустить прихода к власти да Силвы
Тысячи сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего выборы главы государства, собрались в среду напротив здания военного командования в центре... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:27
2022-11-02T20:27
2022-11-02T20:50
в мире
луис инасиу лула да силва
бразилия
рио-де-жанейро (город)
жаир болсонару
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 ноя - РИА Новости. Тысячи сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего выборы главы государства, собрались в среду напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы попросить военных о перевороте в отношении победившего на выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы.Люди кричат - "немедленное вмешательство", "пусть вооруженные силы спасут Бразилию", заявляют о мошенничестве со стороны команды Лулы да Силвы, хотя этому нет подтверждений."Военные, вооруженные силы должны взять власть в стране и выбрать президента, они могут оставить у власти нашего действующего президента", - сказал РИА Новости участник акции Леонарду."Я боюсь, что (с приходом левого политика Лулы да Силвы) в Бразилии установится коммунизм", - говорит бывший военный Региналду.Манифестация проходит спокойно. Участники не нарушают пределы зоны безопасности, установленной у здания военного командования.Накануне Болсонару впервые после проигрыша на выборах 30 октября выступил с заявлением. При этом он воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов.
https://ria.ru/20221102/braziliya-1828675026.html
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Бразильцы митингуют против прихода к власти да Сильвы
Бразильцы собрались около здания военного командования в Рио-де-Жанейро и просят военных не допустить прихода к власти избранного да Силвы
2022-11-02T20:27
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в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия, рио-де-жанейро (город), жаир болсонару
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Жаир Болсонару
20:27 02.11.2022 (обновлено: 20:50 02.11.2022)
Сторонники Болсонару просят военных не допустить прихода к власти да Силвы
Сторонники Болсонару просят не допустить прихода к власти избранного президента да Силвы
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 ноя - РИА Новости. Тысячи сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего выборы главы государства, собрались в среду напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы попросить военных о перевороте в отношении победившего на выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
Люди кричат - "немедленное вмешательство", "пусть вооруженные силы спасут Бразилию", заявляют о мошенничестве со стороны команды Лулы да Силвы, хотя этому нет подтверждений.
"Военные, вооруженные силы должны взять власть в стране и выбрать президента, они могут оставить у власти нашего действующего президента", - сказал РИА Новости участник акции Леонарду.
"Я боюсь, что (с приходом левого политика Лулы да Силвы) в Бразилии установится коммунизм", - говорит бывший военный Региналду.
Манифестация проходит спокойно. Участники не нарушают пределы зоны безопасности, установленной у здания военного командования.
Накануне Болсонару впервые после проигрыша на выборах 30 октября выступил с заявлением. При этом он воздержался от комментариев о признании или непризнании их результатов.