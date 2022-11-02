СМИ: Греция передаст Украине БМП-1
Ieidiseis.gr: президент и глава Минобороны Греции посетят Украину, где передадут ВСУ БМП-1
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района
Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу вместе с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом посетят Киев, где состоится передача БМП-1 украинским войскам, сообщает портал ieidiseis.gr.
"Президент Греческой Республики в четверг отправится в Киев поездом через Польшу в сопровождении министра обороны и руководителя ее офиса. Визит связан с прибытием греческих БМП-1 на украинский фронт. Это бронетранспортера советского производства, которые были готовы к боям на островах Эгейского моря и их вывод вызывает реакцию оппозиции", - пишет портал.
По его данным, министерство национальной обороны Греции готовится отправить на Украину дополнительное количество 155-мм боеприпасов.
"Не бывает дня, чтобы больше половины руководства минобороны не уезжало с различными официальными и торжественными визитами, необходимость участия в большинстве из них следовало бы проверить. Только в последние сутки один из руководителей находится на конференции в Иордании, другой сопровождает президента Греции на Украину, третий завершает цикл визитов в США, Францию, Австралию", - пишет портал.
Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, страна получит равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Греция получила уже десять бронемашин Marder 1A3 из 40.
Решение по замене техники вызвало критику в Греции – многие обозреватели заявляют, что министерство национальной обороны вывело БМП-1 с островов Эгейского моря, ослабив их оборону, а немецкая бронетехника не будет размещена на островах из-за требований Турции соблюдать демилитаризованный статус островов. Marder разместят в регионе Эврос, где проходит сухопутная граница с Турцией.
Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину - 27 февраля она отправила через Польшу 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону. Однако затем стало известно, что Греция отправляла и новые партии оружия. СМИ писали, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов. Для перевозки оружия и боеприпасов использовались шесть греческих транспортных самолетов С-130, десять канадских и пять новозеландских.
Правительство Греции признало, что отправляло оружие, но скрывало, какое оружие и в каких количествах оно отправило или планирует отправить на Украину.
В июне в соцсетях появились видео и фотографии с предприятия "Азот" в Северодонецке, где видны ящики с оружием с маркировкой "Салоники, Греция" на немецком языке. По мнению экспертов, это оружие, ранее поставленное из Германии в Грецию.