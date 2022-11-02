https://ria.ru/20221102/bmp-1828824909.html

СМИ: Греция передаст Украине БМП-1

СМИ: Греция передаст Украине БМП-1 - РИА Новости, 02.11.2022

СМИ: Греция передаст Украине БМП-1

Президент Греции Катерина Сакелларопулу вместе с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом посетят Киев, где состоится передача БМП-1 украинским... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:40

2022-11-02T23:40

2022-11-02T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

греция

украина

киев

министерство национальной обороны греции

бмп-1

с-130

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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Греции Катерина Сакелларопулу вместе с министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом посетят Киев, где состоится передача БМП-1 украинским войскам, сообщает портал ieidiseis.gr."Президент Греческой Республики в четверг отправится в Киев поездом через Польшу в сопровождении министра обороны и руководителя ее офиса. Визит связан с прибытием греческих БМП-1 на украинский фронт. Это бронетранспортера советского производства, которые были готовы к боям на островах Эгейского моря и их вывод вызывает реакцию оппозиции", - пишет портал.По его данным, министерство национальной обороны Греции готовится отправить на Украину дополнительное количество 155-мм боеприпасов."Не бывает дня, чтобы больше половины руководства минобороны не уезжало с различными официальными и торжественными визитами, необходимость участия в большинстве из них следовало бы проверить. Только в последние сутки один из руководителей находится на конференции в Иордании, другой сопровождает президента Греции на Украину, третий завершает цикл визитов в США, Францию, Австралию", - пишет портал.Греция и Германия договорились, что вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты восточногерманского производства типа БМП-1, полученных греками в 1994 году, страна получит равное количество боевых бронированных машин немецкого производства Marder. Греция получила уже десять бронемашин Marder 1A3 из 40.Решение по замене техники вызвало критику в Греции – многие обозреватели заявляют, что министерство национальной обороны вывело БМП-1 с островов Эгейского моря, ослабив их оборону, а немецкая бронетехника не будет размещена на островах из-за требований Турции соблюдать демилитаризованный статус островов. Marder разместят в регионе Эврос, где проходит сухопутная граница с Турцией.Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину - 27 февраля она отправила через Польшу 40 тонн "оборонной" техники на двух самолетах С-130. После этого правительство Греции несколько раз заявляло, что не планирует отправлять новые партии вооружения на Украину, чтобы не ослабить свою оборону. Однако затем стало известно, что Греция отправляла и новые партии оружия. СМИ писали, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов. Для перевозки оружия и боеприпасов использовались шесть греческих транспортных самолетов С-130, десять канадских и пять новозеландских.Правительство Греции признало, что отправляло оружие, но скрывало, какое оружие и в каких количествах оно отправило или планирует отправить на Украину.В июне в соцсетях появились видео и фотографии с предприятия "Азот" в Северодонецке, где видны ящики с оружием с маркировкой "Салоники, Греция" на немецком языке. По мнению экспертов, это оружие, ранее поставленное из Германии в Грецию.

https://ria.ru/20221102/kontrakt-1828805881.html

https://ria.ru/20221102/vampire-1828711452.html

https://ria.ru/20221102/fyzshvu-1828748689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, греция, украина, киев, министерство национальной обороны греции, бмп-1, с-130