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Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы - РИА Новости, 02.11.2022
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Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы
Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы - РИА Новости, 02.11.2022
Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы
Чтобы противостоять лжи и гибридной войне, России необходимо серьезно подойти к продвижению русскоязычной блогосферы на постсоветском пространстве, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:11
2022-11-02T12:11
технологии
александр хинштейн
россия
госдума рф
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Чтобы противостоять лжи и гибридной войне, России необходимо серьезно подойти к продвижению русскоязычной блогосферы на постсоветском пространстве, сообщил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Чтобы противостоять мировой лжи и гибридной войне, объектом которой становится Россия, а с другой стороны, чтобы продвигать нашу повестку, необходимо гораздо серьезнее подойти к использованию русскоязычной блогосферы и продвижению ее в первую очередь на постсоветском пространстве", - сказал он на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".По словам депутата, русский язык является не только средством мягкой силы, но и связующим звеном для людей "безотносительно их национальной или конфессиональной принадлежности"."Эти усилия - более системно направлять на поддержку русского языка и на его защиту", - добавил Хинштейн.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
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технологии, александр хинштейн, россия, госдума рф, снг
Технологии, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, СНГ
12:11 02.11.2022
 
Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы

Депутат Хинштейн: развитие русскоязычной блогосферы поможет противостоять гибридной войне

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Чтобы противостоять лжи и гибридной войне, России необходимо серьезно подойти к продвижению русскоязычной блогосферы на постсоветском пространстве, сообщил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Чтобы противостоять мировой лжи и гибридной войне, объектом которой становится Россия, а с другой стороны, чтобы продвигать нашу повестку, необходимо гораздо серьезнее подойти к использованию русскоязычной блогосферы и продвижению ее в первую очередь на постсоветском пространстве", - сказал он на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
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По словам депутата, русский язык является не только средством мягкой силы, но и связующим звеном для людей "безотносительно их национальной или конфессиональной принадлежности".
"Эти усилия - более системно направлять на поддержку русского языка и на его защиту", - добавил Хинштейн.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.
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ТехнологииАлександр ХинштейнРоссияГосдума РФСНГ
 
 
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