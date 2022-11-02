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Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы

Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы - РИА Новости, 02.11.2022

Депутат Госдумы рассказал о преимуществе развития русскоязычной блогосферы

Чтобы противостоять лжи и гибридной войне, России необходимо серьезно подойти к продвижению русскоязычной блогосферы на постсоветском пространстве, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:11

2022-11-02T12:11

2022-11-02T12:11

технологии

александр хинштейн

россия

госдума рф

снг

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Чтобы противостоять лжи и гибридной войне, России необходимо серьезно подойти к продвижению русскоязычной блогосферы на постсоветском пространстве, сообщил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Чтобы противостоять мировой лжи и гибридной войне, объектом которой становится Россия, а с другой стороны, чтобы продвигать нашу повестку, необходимо гораздо серьезнее подойти к использованию русскоязычной блогосферы и продвижению ее в первую очередь на постсоветском пространстве", - сказал он на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".По словам депутата, русский язык является не только средством мягкой силы, но и связующим звеном для людей "безотносительно их национальной или конфессиональной принадлежности"."Эти усилия - более системно направлять на поддержку русского языка и на его защиту", - добавил Хинштейн.Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступает организатором форума.

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технологии, александр хинштейн, россия, госдума рф, снг