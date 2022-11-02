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В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 02.11.2022
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В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард"
В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершают первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:18
2022-11-02T09:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Главная задача - сделать спорткомплекс центром притяжения для местных жителей и молодежи. В рамках проекта отремонтировали административное здание, продолжаем работы в гостинице. Привели в порядок футбольный стадион, сохранив его исторический облик, реконструировали трибуны, поле сделали с подогревом, что позволит проводить тренировки круглогодично", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что полностью обновили системы водо- и газоснабжения, водостока, канализации и связи. Воздушные провода убрали под землю в кабельный коллектор, для теплоснабжения спорткомплекса построили газовую котельную, где сейчас ведутся пусконаладочные работы."Восстановили входную группу с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Расположенные на ней два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов были утрачены в 1990-е годы. Выполнили новые мозаики по старым фотографиям, привели в порядок фасады и декоративные решетки. В центре площади перед входом установили красно-белую стелу с надписью "Стадион Авангард", обустроили "сухой" фонтан с подсветкой", - рассказал Бирюков.Также в спорткомплексе появились две детские площадки и шесть спортивных, скейт-парк, памп-трек, фитнес-зона для старшего поколения с тренажерами, столиками для игры в шахматы, площадкой для петанка и местами отдыха.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории сделали удобные дорожки, поставили скамейки, разместили 170 фонарей и уличных торшеров. Проведено озеленение: обустроено 45,5 тысячи квадратных метров газона, завершаются работы по высадке более 500 деревьев и почти 8 тысяч кустарников.В ходе второго этапа запланировано устройство пяти спортивных многофункциональных павильонов, двух кафе, пункта проката и катка площадью 3,3 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20221019/avangard-1825071905.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:18 02.11.2022
 
В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард"

Заммэра Бирюков: завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард"

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыДве детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы
Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса Авангард на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Две детские и четыре спортивные площадки обустроят на территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - сделать спорткомплекс центром притяжения для местных жителей и молодежи. В рамках проекта отремонтировали административное здание, продолжаем работы в гостинице. Привели в порядок футбольный стадион, сохранив его исторический облик, реконструировали трибуны, поле сделали с подогревом, что позволит проводить тренировки круглогодично", - отметил Бирюков.
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Перед входом в спорткомплекс в Москве появился авангардистский арт-объект
Заммэра подчеркнул, что полностью обновили системы водо- и газоснабжения, водостока, канализации и связи. Воздушные провода убрали под землю в кабельный коллектор, для теплоснабжения спорткомплекса построили газовую котельную, где сейчас ведутся пусконаладочные работы.
"Восстановили входную группу с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Расположенные на ней два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов были утрачены в 1990-е годы. Выполнили новые мозаики по старым фотографиям, привели в порядок фасады и декоративные решетки. В центре площади перед входом установили красно-белую стелу с надписью "Стадион Авангард", обустроили "сухой" фонтан с подсветкой", - рассказал Бирюков.
Также в спорткомплексе появились две детские площадки и шесть спортивных, скейт-парк, памп-трек, фитнес-зона для старшего поколения с тренажерами, столиками для игры в шахматы, площадкой для петанка и местами отдыха.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории сделали удобные дорожки, поставили скамейки, разместили 170 фонарей и уличных торшеров. Проведено озеленение: обустроено 45,5 тысячи квадратных метров газона, завершаются работы по высадке более 500 деревьев и почти 8 тысяч кустарников.
В ходе второго этапа запланировано устройство пяти спортивных многофункциональных павильонов, двух кафе, пункта проката и катка площадью 3,3 тысячи квадратных метров.
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