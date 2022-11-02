https://ria.ru/20221102/blagoustroystvo-1828565672.html

В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард"

В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард" - РИА Новости, 02.11.2022

В Москве завершается первый этап благоустройства спорткомплекса "Авангард"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщил... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:18

2022-11-02T09:18

2022-11-02T09:18

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общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают первый этап масштабного благоустройства территории спорткомплекса "Авангард" на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Главная задача - сделать спорткомплекс центром притяжения для местных жителей и молодежи. В рамках проекта отремонтировали административное здание, продолжаем работы в гостинице. Привели в порядок футбольный стадион, сохранив его исторический облик, реконструировали трибуны, поле сделали с подогревом, что позволит проводить тренировки круглогодично", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что полностью обновили системы водо- и газоснабжения, водостока, канализации и связи. Воздушные провода убрали под землю в кабельный коллектор, для теплоснабжения спорткомплекса построили газовую котельную, где сейчас ведутся пусконаладочные работы."Восстановили входную группу с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Расположенные на ней два мозаичных панно с изображением молодых спортсменов были утрачены в 1990-е годы. Выполнили новые мозаики по старым фотографиям, привели в порядок фасады и декоративные решетки. В центре площади перед входом установили красно-белую стелу с надписью "Стадион Авангард", обустроили "сухой" фонтан с подсветкой", - рассказал Бирюков.Также в спорткомплексе появились две детские площадки и шесть спортивных, скейт-парк, памп-трек, фитнес-зона для старшего поколения с тренажерами, столиками для игры в шахматы, площадкой для петанка и местами отдыха.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории сделали удобные дорожки, поставили скамейки, разместили 170 фонарей и уличных торшеров. Проведено озеленение: обустроено 45,5 тысячи квадратных метров газона, завершаются работы по высадке более 500 деревьев и почти 8 тысяч кустарников.В ходе второго этапа запланировано устройство пяти спортивных многофункциональных павильонов, двух кафе, пункта проката и катка площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20221019/avangard-1825071905.html

https://realty.ria.ru/20221028/moskva-1827471740.html

https://ria.ru/20221028/blagoustroystvo-1827407844.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва