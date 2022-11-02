https://ria.ru/20221102/bitum-1828609367.html

В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума

В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума - РИА Новости, 02.11.2022

В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума

Два человека погибли в результате взрыва битума на предприятии в Армавире, произошедшего из-за нарушения техники безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:47

2022-11-02T11:47

2022-11-02T11:50

происшествия

армавир

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва битума на предприятии в Армавире, произошедшего из-за нарушения техники безопасности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.По данным МЧС, в среду утром произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в ёмкости на площади 2 квадратных метра. В 08.40 было ликвидировано открытое горение Северной промзоне Армавира."По предварительным данным, двое погибших. Прокуратура города Армавира организовала проверку. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности при проведении строительно-монтажных работ", - сказал собеседник агентства.В ходе проверки будет дана оценка причин и условий произошедшего, а также соблюдению техники безопасности на предприятии, добавил он.Проверку организовал и Армавирский межрайонный следственный отдел регионального управления СК РФ. По предварительным данным, во время ремонтных работ произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом, погибли 29-летний и 44-летний сотрудники предприятия, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20221101/elektrichka-1828480599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, армавир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)