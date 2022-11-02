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В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума - РИА Новости, 02.11.2022
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В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума
В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума - РИА Новости, 02.11.2022
В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума
Два человека погибли в результате взрыва битума на предприятии в Армавире, произошедшего из-за нарушения техники безопасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:47
2022-11-02T11:50
происшествия
армавир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва битума на предприятии в Армавире, произошедшего из-за нарушения техники безопасности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.По данным МЧС, в среду утром произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в ёмкости на площади 2 квадратных метра. В 08.40 было ликвидировано открытое горение Северной промзоне Армавира."По предварительным данным, двое погибших. Прокуратура города Армавира организовала проверку. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности при проведении строительно-монтажных работ", - сказал собеседник агентства.В ходе проверки будет дана оценка причин и условий произошедшего, а также соблюдению техники безопасности на предприятии, добавил он.Проверку организовал и Армавирский межрайонный следственный отдел регионального управления СК РФ. По предварительным данным, во время ремонтных работ произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом, погибли 29-летний и 44-летний сотрудники предприятия, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20221101/elektrichka-1828480599.html
армавир
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происшествия, армавир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Армавир, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:47 02.11.2022 (обновлено: 11:50 02.11.2022)
 
В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума

В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума на предприятии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в результате взрыва битума на предприятии в Армавире, произошедшего из-за нарушения техники безопасности, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
По данным МЧС, в среду утром произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в ёмкости на площади 2 квадратных метра. В 08.40 было ликвидировано открытое горение Северной промзоне Армавира.
"По предварительным данным, двое погибших. Прокуратура города Армавира организовала проверку. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности при проведении строительно-монтажных работ", - сказал собеседник агентства.
В ходе проверки будет дана оценка причин и условий произошедшего, а также соблюдению техники безопасности на предприятии, добавил он.
Проверку организовал и Армавирский межрайонный следственный отдел регионального управления СК РФ. По предварительным данным, во время ремонтных работ произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом, погибли 29-летний и 44-летний сотрудники предприятия, сообщили РИА Новости в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
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ПроисшествияАрмавирМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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