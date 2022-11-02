01:51 02.11.2022 (обновлено: 01:58 02.11.2022)
Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях
СБ ООН проголосует по резолюции России о деятельности биолабораторий на Украине в среду
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 2 ноя – РИА Новости. Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины намечено на среду, сообщили РИА Новости источники в СБ.
"Голосование намечено на среду, вторую половину дня", - сказал источник, уточнив, что речь идет о голосовании по российскому проекту.
Еще два источника подтвердили эту информацию.
Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
Проект также предписывает представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее Обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.