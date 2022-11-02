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Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях - РИА Новости, 02.11.2022
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Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях
Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях - РИА Новости, 02.11.2022
Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях
Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:51
2022-11-02T01:58
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совет безопасности оон
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины намечено на среду, сообщили РИА Новости источники в СБ."Голосование намечено на среду, вторую половину дня", - сказал источник, уточнив, что речь идет о голосовании по российскому проекту.Еще два источника подтвердили эту информацию.Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".Проект также предписывает представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее Обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817899235.html
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игорь кириллов, украина, россия, сша, совет безопасности оон, войска рхбз, вооруженные силы рф
Игорь Кириллов, Украина, Россия, США, Совет Безопасности ООН, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
01:51 02.11.2022 (обновлено: 01:58 02.11.2022)
 
Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях

СБ ООН проголосует по резолюции России о деятельности биолабораторий на Украине в среду

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 ноя – РИА Новости. Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины намечено на среду, сообщили РИА Новости источники в СБ.
"Голосование намечено на среду, вторую половину дня", - сказал источник, уточнив, что речь идет о голосовании по российскому проекту.
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США не представили практических итогов деятельности лабораторий на Украине
Еще два источника подтвердили эту информацию.
Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
Проект также предписывает представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее Обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
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25 октября, 23:03В мире
РФ предложила образовать комиссию по вопросу о биолабораториях на Украине
 
Игорь КирилловУкраинаРоссияСШАСовет Безопасности ООНВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
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