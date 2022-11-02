https://ria.ru/20221102/biolaboratorii-1828544193.html

Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях

Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях - РИА Новости, 02.11.2022

Источник назвал дату голосования в СБ ООН по резолюции о биолабораториях

Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T01:51

2022-11-02T01:51

2022-11-02T01:58

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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины намечено на среду, сообщили РИА Новости источники в СБ."Голосование намечено на среду, вторую половину дня", - сказал источник, уточнив, что речь идет о голосовании по российскому проекту.Еще два источника подтвердили эту информацию.Ранее РФ внесла в СБ ООН проект резолюции. Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".Проект также предписывает представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее Обзорной конференции 28 ноября – 16 декабря в Женеве.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817899235.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/sovbez-oon-1826787706.html

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игорь кириллов, украина, россия, сша, совет безопасности оон, войска рхбз, вооруженные силы рф