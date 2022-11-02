https://ria.ru/20221102/bilayn-1828575847.html

"Вымпелком" заявил, что не ожидает изменения стратегии при смене владельца

"Вымпелком" заявил, что не ожидает изменения стратегии при смене владельца - РИА Новости, 02.11.2022

"Вымпелком" заявил, что не ожидает изменения стратегии при смене владельца

"Вымпелком", работающий под брендом "Билайн", не ожидает изменения стратегии компании в случае смены владельца, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:56

2022-11-02T09:56

2022-11-02T10:02

вымпелком

билайн

экономика

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Вымпелком", работающий под брендом "Билайн", не ожидает изменения стратегии компании в случае смены владельца, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в среду владелец оператора, холдинг Veon, заявил о возможности продажи активов в России."Подчеркнем, что независимо от итоговой корпоративной структуры стратегия "Билайна" остается неизменной, и в центре бизнеса компании всегда будут оставаться наши клиенты и непрерывный качественный сервис", - отметили в "Вымпелкоме".Уточняется, что на компанию до сих пор влияло и то, что ее акционер - иностранный холдинг, в связи с чем, на "Вымпелком" было наложено "множество различных регуляторных ограничений"."Сегодня мы находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка", - отметили в "Вымпелкоме".

https://ria.ru/20221102/veon-1828574294.html

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вымпелком, билайн, экономика, россия