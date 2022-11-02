https://ria.ru/20221102/bfu-1828463497.html

Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ

Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ - РИА Новости, 02.11.2022

Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ

Ученые БФУ обнаружили в распространенном городском растении-паразите омеле белой ценный источник природных соединений с ярко выраженными биологически активными... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T07:00

2022-11-02T07:00

2022-11-02T07:00

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ученые БФУ обнаружили в распространенном городском растении-паразите омеле белой ценный источник природных соединений с ярко выраженными биологически активными свойствами. Результаты исследований опубликованы в журнале Plants.Сегодня во всем мире ученые исследуют разные растения, которые могут стать потенциальным источником природных соединений с антиоксидантной, противовоспалительной или антибактериальной активностью и другими биологически активными свойствами.Выбор ученых Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта пал на омелу белую (Viscum album L.). Еще несколько лет назад об этом южном растении в России мало кто знал, однако его ареал обитания постепенно расширялся и теперь этот полупаразитический вид часто встречается на деревьях средней полосы России.По словам исследователя, содержание в омеле широкого спектра биоорганических соединений позволяет рассматривать ее как сырье для производства пищевых и кормовых добавок. Особенно перспективно с хозяйственно-экологической точки зрения использовать в качестве растительного сырья кусты омелы, которые остаются после санитарной обрезки городских и садовых деревьев.Несмотря на то, что ученые активно ищут биологические способы замедлить распространение омелы белой, пока единственным методом остается механическое удаление пораженных омелой ветвей или целых деревьев с их последующей утилизацией.С учетом того, что омела растет повсеместно и формирует большую фитомассу, исследователи изучают возможность эффективного использования таких отходов в производстве ценных биопрепаратов или выделении биологически активных компонентов."Мы установили, что на накопление в растениях низкомолекулярных веществ вторичной природы с выраженными биологическими и антиоксидантными свойствами влияет множество факторов, связанных с местонахождением и условиями произрастания, а также с ростом и развитием самого растения. В своих предыдущих исследованиях мы показали, что метаболический профиль омелы также зависит от дерева, на котором она растет", – объяснила руководитель проекта, заведующая Лабораторией природных антиоксидантов БФУ Любовь Скрыпник.Ранее исследователи установили, что на территории Калининграда наиболее поражены омелой Липа сердцевидная, Клен остролистный, Тополь черный, Клен серебристый, Ива белая, Боярышник однопестичный, Рябина обыкновенная и Береза повислая. В среднем, на одном дереве было более 10 кустов омелы. Именно с этих видов деревьев были взяты пробы для оценки содержания биологически активных веществ.По мнению ученых БФУ, что для использования омелы белой, произрастающей в городских условиях, необходимо провести дополнительные исследования и оценить ее безопасность, в том числе содержание в ее тканях неорганических и органических поллюантов и токсинов. После этого технологии по использованию биомассы обрезанной омелы для получения полезных биоактивных веществ могут быть внедрены на практике.Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-44-390004 р_а Эколого-биохимические особенности распространения омелы белой (Viscum album L.) на территориях с различной степенью урбанизации.

https://ria.ru/20220707/bfu-1800436297.html

https://ria.ru/20220630/yuurgu-1799026548.html

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