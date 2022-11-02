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Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ - РИА Новости, 02.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221102/bfu-1828463497.html
Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ
Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ - РИА Новости, 02.11.2022
Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ
Ученые БФУ обнаружили в распространенном городском растении-паразите омеле белой ценный источник природных соединений с ярко выраженными биологически активными... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T07:00
2022-11-02T07:00
наука
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россия
калининград
балтийский федеральный университет
университетская наука
открытия - риа наука
биология
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ученые БФУ обнаружили в распространенном городском растении-паразите омеле белой ценный источник природных соединений с ярко выраженными биологически активными свойствами. Результаты исследований опубликованы в журнале Plants.Сегодня во всем мире ученые исследуют разные растения, которые могут стать потенциальным источником природных соединений с антиоксидантной, противовоспалительной или антибактериальной активностью и другими биологически активными свойствами.Выбор ученых Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта пал на омелу белую (Viscum album L.). Еще несколько лет назад об этом южном растении в России мало кто знал, однако его ареал обитания постепенно расширялся и теперь этот полупаразитический вид часто встречается на деревьях средней полосы России.По словам исследователя, содержание в омеле широкого спектра биоорганических соединений позволяет рассматривать ее как сырье для производства пищевых и кормовых добавок. Особенно перспективно с хозяйственно-экологической точки зрения использовать в качестве растительного сырья кусты омелы, которые остаются после санитарной обрезки городских и садовых деревьев.Несмотря на то, что ученые активно ищут биологические способы замедлить распространение омелы белой, пока единственным методом остается механическое удаление пораженных омелой ветвей или целых деревьев с их последующей утилизацией.С учетом того, что омела растет повсеместно и формирует большую фитомассу, исследователи изучают возможность эффективного использования таких отходов в производстве ценных биопрепаратов или выделении биологически активных компонентов."Мы установили, что на накопление в растениях низкомолекулярных веществ вторичной природы с выраженными биологическими и антиоксидантными свойствами влияет множество факторов, связанных с местонахождением и условиями произрастания, а также с ростом и развитием самого растения. В своих предыдущих исследованиях мы показали, что метаболический профиль омелы также зависит от дерева, на котором она растет", – объяснила руководитель проекта, заведующая Лабораторией природных антиоксидантов БФУ Любовь Скрыпник.Ранее исследователи установили, что на территории Калининграда наиболее поражены омелой Липа сердцевидная, Клен остролистный, Тополь черный, Клен серебристый, Ива белая, Боярышник однопестичный, Рябина обыкновенная и Береза повислая. В среднем, на одном дереве было более 10 кустов омелы. Именно с этих видов деревьев были взяты пробы для оценки содержания биологически активных веществ.По мнению ученых БФУ, что для использования омелы белой, произрастающей в городских условиях, необходимо провести дополнительные исследования и оценить ее безопасность, в том числе содержание в ее тканях неорганических и органических поллюантов и токсинов. После этого технологии по использованию биомассы обрезанной омелы для получения полезных биоактивных веществ могут быть внедрены на практике.Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-44-390004 р_а Эколого-биохимические особенности распространения омелы белой (Viscum album L.) на территориях с различной степенью урбанизации.
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навигатор абитуриента, россия, калининград, балтийский федеральный университет, университетская наука, открытия - риа наука, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет, Университетская наука, Открытия - РИА Наука, биология
07:00 02.11.2022
 

Российские ученые нашли в растении-паразите источник ценных веществ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкБелая Омела на дереве
Белая Омела на дереве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ученые БФУ обнаружили в распространенном городском растении-паразите омеле белой ценный источник природных соединений с ярко выраженными биологически активными свойствами. Результаты исследований опубликованы в журнале Plants.
Сегодня во всем мире ученые исследуют разные растения, которые могут стать потенциальным источником природных соединений с антиоксидантной, противовоспалительной или антибактериальной активностью и другими биологически активными свойствами.
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Выбор ученых Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта пал на омелу белую (Viscum album L.). Еще несколько лет назад об этом южном растении в России мало кто знал, однако его ареал обитания постепенно расширялся и теперь этот полупаразитический вид часто встречается на деревьях средней полосы России.

"Мы установили, что листья, стебли и плоды омелы содержат целый спектр важных фитокомпонентов (фенольных соединений, терпеноидов, алкалоидов, аминокислот и органических кислот) с высокой фармакологической или пищевой ценностью. Плоды можно использовать для получения экстрактов с высокой антиоксидантной активностью. В целом омела может стать источником разнообразных полезных веществ в высоких концентрациях", – рассказал и.о. директора Высшей школы живых систем БФУ, соисполнитель проекта Павел Федураев.

По словам исследователя, содержание в омеле широкого спектра биоорганических соединений позволяет рассматривать ее как сырье для производства пищевых и кормовых добавок. Особенно перспективно с хозяйственно-экологической точки зрения использовать в качестве растительного сырья кусты омелы, которые остаются после санитарной обрезки городских и садовых деревьев.
Несмотря на то, что ученые активно ищут биологические способы замедлить распространение омелы белой, пока единственным методом остается механическое удаление пораженных омелой ветвей или целых деревьев с их последующей утилизацией.
С учетом того, что омела растет повсеместно и формирует большую фитомассу, исследователи изучают возможность эффективного использования таких отходов в производстве ценных биопрепаратов или выделении биологически активных компонентов.
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. КантаЛюбовь Скрыпник в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
Любовь Скрыпник в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
1 из 4
Любовь Скрыпник в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. КантаОмела белая
Омела белая
2 из 4
Омела белая
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. КантаОмела белая
Омела белая
3 из 4
Омела белая
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. КантаПавел Федураев в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
Павел Федураев в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
4 из 4
Павел Федураев в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
1 из 4
Любовь Скрыпник в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
2 из 4
Омела белая
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
3 из 4
Омела белая
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
4 из 4
Павел Федураев в Лаборатории природных антиоксидантов БФУ им. И. Канта
© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта
"Мы установили, что на накопление в растениях низкомолекулярных веществ вторичной природы с выраженными биологическими и антиоксидантными свойствами влияет множество факторов, связанных с местонахождением и условиями произрастания, а также с ростом и развитием самого растения. В своих предыдущих исследованиях мы показали, что метаболический профиль омелы также зависит от дерева, на котором она растет", – объяснила руководитель проекта, заведующая Лабораторией природных антиоксидантов БФУ Любовь Скрыпник.
Ранее исследователи установили, что на территории Калининграда наиболее поражены омелой Липа сердцевидная, Клен остролистный, Тополь черный, Клен серебристый, Ива белая, Боярышник однопестичный, Рябина обыкновенная и Береза повислая. В среднем, на одном дереве было более 10 кустов омелы. Именно с этих видов деревьев были взяты пробы для оценки содержания биологически активных веществ.
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По мнению ученых БФУ, что для использования омелы белой, произрастающей в городских условиях, необходимо провести дополнительные исследования и оценить ее безопасность, в том числе содержание в ее тканях неорганических и органических поллюантов и токсинов. После этого технологии по использованию биомассы обрезанной омелы для получения полезных биоактивных веществ могут быть внедрены на практике.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-44-390004 р_а Эколого-биохимические особенности распространения омелы белой (Viscum album L.) на территориях с различной степенью урбанизации.
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