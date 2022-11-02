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Украинский беженец возмутился своей бедностью в Канаде - РИА Новости, 02.11.2022
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Украинский беженец возмутился своей бедностью в Канаде
Украинский беженец возмутился своей бедностью в Канаде - РИА Новости, 02.11.2022
Украинский беженец возмутился своей бедностью в Канаде
Беженец с Украины Фуад Вехбе пожаловался на то, что статус временного резидента в Канаде, из-за которого он не может найти достойную работу, "причиняет ему... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:03
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в мире
канада
украина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Беженец с Украины Фуад Вехбе пожаловался на то, что статус временного резидента в Канаде, из-за которого он не может найти достойную работу, "причиняет ему боль", об этом говорится в сюжете телеканала CBC.Вехбе, его жена, двое их детей и друг семьи приехали в Канаду около пяти месяцев назад, на родине мужчина владел двумя стоматологическими клиниками, однако сейчас вынужден работать водителем такси. По его словам, текущая работа не позволяет ему финансово обеспечивать свою семью.Беженец посетовал, что с момента прибытия в Канаду он пытался найти работу, однако этот процесс был непростым. По словам мужчины, когда он сообщает работодателям, что у него есть разрешение на работу, но отсутствует статус беженца, те не отвечают на его запросы. "Когда они узнают, что мы находимся в Канаде и у нас нет статуса, четкого статуса, возникает проблема", — рассказал Вехбе, имеющий научную степень в области сетевой инженерии.Недавно семья смогла переехать в собственный дом, но аренда и коммунальные услуги обходятся ей в три тысячи долларов в месяц, и это при условии того, что им помогают друзья. "Мы арендуем жилье, у нас ничего нет, мы только знаем, что находимся в безопасном месте, вот и все, если нам нужно что-то купить, мы должны подумать об этом", — пожаловался Вехбе.Мужчина отметил, что для устройства на работу, несмотря на финансовую поддержку от правительства Канады, требуется больше ресурсов. "Нам нужно знать наш статус здесь", — добавил украинец.Как отмечает CBC, с февраля в Канаду прибыло более ста тысяч граждан Украины и жителей Канады украинского происхождения. В марте Оттава дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.
https://ria.ru/20221030/kanada-1827845235.html
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в мире, канада, украина
В мире, Канада, Украина
03:03 02.11.2022 (обновлено: 10:32 02.11.2022)
 
Украинский беженец возмутился своей бедностью в Канаде

Беженец с Украины Вехбе возмутился, что не может найти хорошую работу в Канаде

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Беженец с Украины Фуад Вехбе пожаловался на то, что статус временного резидента в Канаде, из-за которого он не может найти достойную работу, "причиняет ему боль", об этом говорится в сюжете телеканала CBC.
Вехбе, его жена, двое их детей и друг семьи приехали в Канаду около пяти месяцев назад, на родине мужчина владел двумя стоматологическими клиниками, однако сейчас вынужден работать водителем такси. По его словам, текущая работа не позволяет ему финансово обеспечивать свою семью.
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Беженец посетовал, что с момента прибытия в Канаду он пытался найти работу, однако этот процесс был непростым. По словам мужчины, когда он сообщает работодателям, что у него есть разрешение на работу, но отсутствует статус беженца, те не отвечают на его запросы. "Когда они узнают, что мы находимся в Канаде и у нас нет статуса, четкого статуса, возникает проблема", — рассказал Вехбе, имеющий научную степень в области сетевой инженерии.
Недавно семья смогла переехать в собственный дом, но аренда и коммунальные услуги обходятся ей в три тысячи долларов в месяц, и это при условии того, что им помогают друзья. "Мы арендуем жилье, у нас ничего нет, мы только знаем, что находимся в безопасном месте, вот и все, если нам нужно что-то купить, мы должны подумать об этом", — пожаловался Вехбе.
Мужчина отметил, что для устройства на работу, несмотря на финансовую поддержку от правительства Канады, требуется больше ресурсов. "Нам нужно знать наш статус здесь", — добавил украинец.
Как отмечает CBC, с февраля в Канаду прибыло более ста тысяч граждан Украины и жителей Канады украинского происхождения. В марте Оттава дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом прибывшие не имеют статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.
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