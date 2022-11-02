https://ria.ru/20221102/bespilotnik-1828803624.html
Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово
Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово - РИА Новости, 02.11.2022
Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово
Вооруженные силы Сербии сбили беспилотник над городом Рашка близ административной линии с Косово и Метохией, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:53
2022-11-02T20:53
2022-11-02T23:57
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БЕЛГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Сербии сбили беспилотник над городом Рашка близ административной линии с Косово и Метохией, сообщило Минобороны страны.Премьер Сербии Ана Брнабич и глава Минобороны Милош Вучевич ранее заявили, что БПЛА неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии у административной линии с Косово и Метохией. Власти пообещали в случае повторения инцидента сбивать дроны.Ситуация на административной линии обострилась после того, как в полночь на вторник вступило в силу решение Приштины об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Косовские "таможенники" начали выдавать водителям с номерами, полученными от властей Сербии, письменные предупреждения.Глава сербского Минобороны Милош Вучевич, в свою очередь, заявил о переводе армии в готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". При этом он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов".Представители косовских сербов — партия "Сербский список" — провели 27 октября срочную встречу с президентом Александром Вучичем, затем состоялось заседание национального Совбеза. По словам лидера "Сербского списка" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы станут защищать себя мирно и лишь перекроют трассы, но они "не знают, во что это выльется".После заседания Совбеза Вучич сообщил, что план Приштины — позволять людям выезжать из края с сербскими номерами и не впускать их назад. Он предупредил, что Белград не допустит насилия и убийств соотечественников косовоалбанскими властями.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого на переговорах стороны достигли временного решения с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221102/serbiya-1828690876.html
https://ria.ru/20221031/serbiya-1828001300.html
https://ria.ru/20221028/serbiya-1827607536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, ана брнабич, сербия, косово, приштина, ми-35, миг-29
В мире, Александр Вучич, Ана Брнабич, Сербия, Косово, Приштина, Ми-35, МиГ-29
20:53 02.11.2022 (обновлено: 23:57 02.11.2022)
Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово
Армия Сербии сбила беспилотник над городом Рашка близ административной линии с Косово
БЕЛГРАД, 2 ноя — РИА Новости.
Вооруженные силы Сербии сбили беспилотник
над городом Рашка близ административной линии с Косово и Метохией, сообщило Минобороны страны.
Премьер Сербии Ана Брнабич
и глава Минобороны Милош Вучевич ранее заявили, что БПЛА неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии у административной линии с Косово и Метохией. Власти пообещали в случае повторения инцидента сбивать дроны.
"Подразделения армии Сербии сегодня во второй половине дня после своевременного обнаружения и слежения нейтрализовали коммерческий дрон, который двигался по направлению от Копаоника к Рашке. Беспилотник сбит применением мер электронной борьбы близ военных объектов гарнизона Рашка", — говорится в сообщении.
Ситуация на административной линии обострилась после того, как в полночь на вторник вступило в силу решение Приштины
об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Косовские "таможенники" начали выдавать водителям с номерами, полученными от властей Сербии, письменные предупреждения.
Глава сербского Минобороны Милош Вучевич, в свою очередь, заявил о переводе армии в готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". При этом он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов".
Представители косовских сербов — партия "Сербский список" — провели 27 октября срочную встречу с президентом Александром Вучичем, затем состоялось заседание национального Совбеза. По словам лидера "Сербского списка" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы станут защищать себя мирно и лишь перекроют трассы, но они "не знают, во что это выльется".
После заседания Совбеза Вучич сообщил, что план Приштины — позволять людям выезжать из края с сербскими номерами и не впускать их назад. Он предупредил, что Белград
не допустит насилия и убийств соотечественников косовоалбанскими властями.
В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35
и истребители МиГ-29
. После этого на переговорах стороны достигли временного решения с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.