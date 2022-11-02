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Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово

Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово - РИА Новости, 02.11.2022

Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово

Вооруженные силы Сербии сбили беспилотник над городом Рашка близ административной линии с Косово и Метохией, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:53

2022-11-02T20:53

2022-11-02T23:57

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БЕЛГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Сербии сбили беспилотник над городом Рашка близ административной линии с Косово и Метохией, сообщило Минобороны страны.Премьер Сербии Ана Брнабич и глава Минобороны Милош Вучевич ранее заявили, что БПЛА неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии у административной линии с Косово и Метохией. Власти пообещали в случае повторения инцидента сбивать дроны.Ситуация на административной линии обострилась после того, как в полночь на вторник вступило в силу решение Приштины об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Косовские "таможенники" начали выдавать водителям с номерами, полученными от властей Сербии, письменные предупреждения.Глава сербского Минобороны Милош Вучевич, в свою очередь, заявил о переводе армии в готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". При этом он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов".Представители косовских сербов — партия "Сербский список" — провели 27 октября срочную встречу с президентом Александром Вучичем, затем состоялось заседание национального Совбеза. По словам лидера "Сербского списка" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы станут защищать себя мирно и лишь перекроют трассы, но они "не знают, во что это выльется".После заседания Совбеза Вучич сообщил, что план Приштины — позволять людям выезжать из края с сербскими номерами и не впускать их назад. Он предупредил, что Белград не допустит насилия и убийств соотечественников косовоалбанскими властями.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого на переговорах стороны достигли временного решения с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221102/serbiya-1828690876.html

https://ria.ru/20221031/serbiya-1828001300.html

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Евгения Нефедова

в мире, александр вучич, ана брнабич, сербия, косово, приштина, ми-35, миг-29