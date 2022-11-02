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В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты - РИА Новости, 02.11.2022
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В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты
В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты - РИА Новости, 02.11.2022
В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты
Мужчина, державший в руках предмет, похожий на гранату, был замечен в центре Белгорода, оперативные службы оцепили улицу, установлено, что это был муляж... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:17
2022-11-02T23:18
происшествия
валентин демидов
белгород
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина, державший в руках предмет, похожий на гранату, был замечен в центре Белгорода, оперативные службы оцепили улицу, установлено, что это был муляж гранаты, сообщил исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов."Около 21.50 сегодня в районе универмага "Белгород" было перекрыто движение на улице Попова. Здесь был замечен подозрительный мужчина, который держал в руках предмет, похожий на гранату. На текущий момент известно, что это муляж", - написал Демидов в своем Telegram-канале.Он уточнил, что угрозы нет, но следственные действия еще ведутся, автомобильное движение по улице возобновлено.
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происшествия, валентин демидов, белгород
Происшествия, Валентин Демидов, Белгород
23:17 02.11.2022 (обновлено: 23:18 02.11.2022)
 
В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты

Ио мэра Белгорода Демидов: в центре города задержали мужчину с муляжом гранаты

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина, державший в руках предмет, похожий на гранату, был замечен в центре Белгорода, оперативные службы оцепили улицу, установлено, что это был муляж гранаты, сообщил исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов.
"Около 21.50 сегодня в районе универмага "Белгород" было перекрыто движение на улице Попова. Здесь был замечен подозрительный мужчина, который держал в руках предмет, похожий на гранату. На текущий момент известно, что это муляж", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что угрозы нет, но следственные действия еще ведутся, автомобильное движение по улице возобновлено.
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ПроисшествияВалентин ДемидовБелгород
 
 
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