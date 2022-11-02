https://ria.ru/20221102/belgorod-1828822498.html

В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты

В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты - РИА Новости, 02.11.2022

В Белгороде задержали мужчину с муляжом гранаты

Мужчина, державший в руках предмет, похожий на гранату, был замечен в центре Белгорода, оперативные службы оцепили улицу, установлено, что это был муляж... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:17

2022-11-02T23:17

2022-11-02T23:18

происшествия

валентин демидов

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина, державший в руках предмет, похожий на гранату, был замечен в центре Белгорода, оперативные службы оцепили улицу, установлено, что это был муляж гранаты, сообщил исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов."Около 21.50 сегодня в районе универмага "Белгород" было перекрыто движение на улице Попова. Здесь был замечен подозрительный мужчина, который держал в руках предмет, похожий на гранату. На текущий момент известно, что это муляж", - написал Демидов в своем Telegram-канале.Он уточнил, что угрозы нет, но следственные действия еще ведутся, автомобильное движение по улице возобновлено.

https://ria.ru/20221030/groby-1827967223.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, валентин демидов, белгород