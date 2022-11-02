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В США оценили последствия оговорок Байдена - РИА Новости, 02.11.2022
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В США оценили последствия оговорок Байдена
В США оценили последствия оговорок Байдена - РИА Новости, 02.11.2022
В США оценили последствия оговорок Байдена
Президент США Джо Байден допустил в своей недавней речи столько оговорок, что они затмили всю идею его послания, пишет старший корреспондент Newsweek Ник... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:10
2022-11-02T23:21
в мире
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сша
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил в своей недавней речи столько оговорок, что они затмили всю идею его послания, пишет старший корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс."Проводя предвыборную кампанию во Флориде, чтобы рассказать об успехах принятого его администрацией закона о снижении инфляции и потенциальных угрозах республиканцев отменить такие популярные программы, как социальное обеспечение, Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по интернету и заглушили его заключительные аргументы", — пишет автор статьи.Корреспондент, помимо прочего, отмечает важность штата Флорида, который обычно относится к "колеблющимся" штатам. В большинстве случаев именно такие штаты вносят решающий вклад в победу кандидата на выборах.Автор подчеркнул, что за одно выступление глава государства допустил четыре ляпа: причина и место смерти сына, ошибка в обращении к представителю Флориды Дебби Вассерма-Шульц, неправильное название недавнего урагана в этом же штате, а также заявление о разговоре с людьми, которые умерли до его рождения. Также в один из моментов речи Байден бессвязно говорил."Вот что я называю инфляцией. Конец месяца. Что у вас осталось. У вас нет денег. Это инфляция. А что, что вам нужно, какие вещи вам нужны. Они подорожали? Подорожают. Да", — высказался президент.Выступление Байдена состоялось через день после вирусного видео, в котором Байден во время предвыборной остановки в Пенсильвании сказал, что в США "54 штата", а не 50. При этом Пенсильвания сейчас считается одним из "колеблющихся" штатов на предстоящих выборах.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20221101/bayden-1828501751.html
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в мире, джо байден, флорида, сша, пенсильвания
В мире, Джо Байден, Флорида, США, Пенсильвания
21:10 02.11.2022 (обновлено: 23:21 02.11.2022)
 
В США оценили последствия оговорок Байдена

Newsweek: оговорки президента США Байдена "затмили его выступление" во Флориде

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил в своей недавней речи столько оговорок, что они затмили всю идею его послания, пишет старший корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс.
"Проводя предвыборную кампанию во Флориде, чтобы рассказать об успехах принятого его администрацией закона о снижении инфляции и потенциальных угрозах республиканцев отменить такие популярные программы, как социальное обеспечение, Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по интернету и заглушили его заключительные аргументы", — пишет автор статьи.
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Корреспондент, помимо прочего, отмечает важность штата Флорида, который обычно относится к "колеблющимся" штатам. В большинстве случаев именно такие штаты вносят решающий вклад в победу кандидата на выборах.
Автор подчеркнул, что за одно выступление глава государства допустил четыре ляпа: причина и место смерти сына, ошибка в обращении к представителю Флориды Дебби Вассерма-Шульц, неправильное название недавнего урагана в этом же штате, а также заявление о разговоре с людьми, которые умерли до его рождения. Также в один из моментов речи Байден бессвязно говорил.
"Вот что я называю инфляцией. Конец месяца. Что у вас осталось. У вас нет денег. Это инфляция. А что, что вам нужно, какие вещи вам нужны. Они подорожали? Подорожают. Да", — высказался президент.
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Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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