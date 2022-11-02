https://ria.ru/20221102/bayden-1828805590.html

В США оценили последствия оговорок Байдена

В США оценили последствия оговорок Байдена - РИА Новости, 02.11.2022

В США оценили последствия оговорок Байдена

Президент США Джо Байден допустил в своей недавней речи столько оговорок, что они затмили всю идею его послания, пишет старший корреспондент Newsweek Ник... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:10

2022-11-02T21:10

2022-11-02T23:21

в мире

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил в своей недавней речи столько оговорок, что они затмили всю идею его послания, пишет старший корреспондент Newsweek Ник Рейнольдс."Проводя предвыборную кампанию во Флориде, чтобы рассказать об успехах принятого его администрацией закона о снижении инфляции и потенциальных угрозах республиканцев отменить такие популярные программы, как социальное обеспечение, Байден сделал множество сомнительных заявлений и ошибок, которые быстро разлетелись по интернету и заглушили его заключительные аргументы", — пишет автор статьи.Корреспондент, помимо прочего, отмечает важность штата Флорида, который обычно относится к "колеблющимся" штатам. В большинстве случаев именно такие штаты вносят решающий вклад в победу кандидата на выборах.Автор подчеркнул, что за одно выступление глава государства допустил четыре ляпа: причина и место смерти сына, ошибка в обращении к представителю Флориды Дебби Вассерма-Шульц, неправильное название недавнего урагана в этом же штате, а также заявление о разговоре с людьми, которые умерли до его рождения. Также в один из моментов речи Байден бессвязно говорил."Вот что я называю инфляцией. Конец месяца. Что у вас осталось. У вас нет денег. Это инфляция. А что, что вам нужно, какие вещи вам нужны. Они подорожали? Подорожают. Да", — высказался президент.Выступление Байдена состоялось через день после вирусного видео, в котором Байден во время предвыборной остановки в Пенсильвании сказал, что в США "54 штата", а не 50. При этом Пенсильвания сейчас считается одним из "колеблющихся" штатов на предстоящих выборах.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221101/bayden-1828501751.html

https://ria.ru/20221101/bayden-1828300818.html

https://ria.ru/20221101/bayden-1828532463.html

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в мире, джо байден, флорида, сша, пенсильвания