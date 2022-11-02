https://ria.ru/20221102/bayden-1828548293.html

Байден заявил, что стал президентом "этим летом"

Байден заявил, что стал президентом "этим летом" - РИА Новости, 02.11.2022

Байден заявил, что стал президентом "этим летом"

Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что вступил в должность "этим летом". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:51

2022-11-02T03:51

2022-11-02T03:56

в мире

джо байден

дональд трамп

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флорида

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что вступил в должность "этим летом"."Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом", - сказал американский президент на митинге во Флориде.Байден победил на выборах в 2020 году.Президент США уже допускал оговорку, что бензин на момент его вступления в должность стоил пять долларов, хотя этот рекорд был зафиксирован в начале лета, а на день инаугурации средняя цена за галлон (3,785 л) топлива была в два раза ниже. Байден заявлял, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась "экономика в руинах", а теперь ситуация выправляется.Нынешняя командировка Байдена богата на оговорки: президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган "Иваном", а в высокой инфляции обвинил войну в Ираке, на которой "погиб его сын", скончавшийся в Штатах от онкологии через шесть лет после возвращения.

https://ria.ru/20221102/bayden-1828540852.html

https://ria.ru/20221101/bayden-1828533612.html

сша

флорида

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, флорида, ирак