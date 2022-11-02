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Байден заявил, что стал президентом "этим летом" - РИА Новости, 02.11.2022
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Байден заявил, что стал президентом "этим летом"
Байден заявил, что стал президентом "этим летом" - РИА Новости, 02.11.2022
Байден заявил, что стал президентом "этим летом"
Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что вступил в должность "этим летом". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:51
2022-11-02T03:56
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
флорида
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что вступил в должность "этим летом"."Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом", - сказал американский президент на митинге во Флориде.Байден победил на выборах в 2020 году.Президент США уже допускал оговорку, что бензин на момент его вступления в должность стоил пять долларов, хотя этот рекорд был зафиксирован в начале лета, а на день инаугурации средняя цена за галлон (3,785 л) топлива была в два раза ниже. Байден заявлял, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась "экономика в руинах", а теперь ситуация выправляется.Нынешняя командировка Байдена богата на оговорки: президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган "Иваном", а в высокой инфляции обвинил войну в Ираке, на которой "погиб его сын", скончавшийся в Штатах от онкологии через шесть лет после возвращения.
https://ria.ru/20221102/bayden-1828540852.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, флорида, ирак
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США, Флорида, Ирак
03:51 02.11.2022 (обновлено: 03:56 02.11.2022)
 
Байден заявил, что стал президентом "этим летом"

Президент США Байден оговорился, заявив, что вступил в должность "этим летом"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что вступил в должность "этим летом".
"Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом", - сказал американский президент на митинге во Флориде.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
00:56
Байден перепутал конфликт на Украине с войной в Ираке
Байден победил на выборах в 2020 году.
Президент США уже допускал оговорку, что бензин на момент его вступления в должность стоил пять долларов, хотя этот рекорд был зафиксирован в начале лета, а на день инаугурации средняя цена за галлон (3,785 л) топлива была в два раза ниже. Байден заявлял, что от предшественника Дональда Трампа ему досталась "экономика в руинах", а теперь ситуация выправляется.
Нынешняя командировка Байдена богата на оговорки: президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган "Иваном", а в высокой инфляции обвинил войну в Ираке, на которой "погиб его сын", скончавшийся в Штатах от онкологии через шесть лет после возвращения.
Президент США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 23:01
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном"
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСШАФлоридаИрак
 
 
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