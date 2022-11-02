https://ria.ru/20221102/bayazitova-1828686949.html

Следователь попросил оставить Баязитову в СИЗО до 7 января

Следователь попросил оставить Баязитову в СИЗО до 7 января - РИА Новости, 02.11.2022

Следователь попросил оставить Баязитову в СИЗО до 7 января

Кузьминский суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении до 7 января срока ареста журналистке Александре Баязитовой по делу о... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:17

2022-11-02T15:17

2022-11-02T15:17

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следователя о продлении до 7 января срока ареста журналистке Александре Баязитовой по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Баязитова, пиар-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова были арестованы 10 августа. Им предъявлено обвинение в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ)."Рассмотрение ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 7 января Баязитовой, Архаровой, Чуриловой назначено на 3 ноября", - сказала собеседница агентства.Следствие вменяет им вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим, согласно материалам дела, является топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости."Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору Telegram-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала", - утверждает адвокат.Затем, по ее словам, к Чуриловой обратилась помощница Ушакова и попросила убрать из канала негативную информацию о банкире – та вновь ответила отказом. А в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат.Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну, продолжила собеседница. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные."Архарова к оказанию этих услуг… отношения не имела, поэтому ей никаких денежных средств Чурилова по этому контракту не передавала", - заметила Федулова.Архарова, по словам ее адвоката, общалась с помощницей Ушакова о продлении услуги с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца.Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела".Адвокат добавила, что установка блока – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20221020/ovsyannikova-1825519218.html

https://ria.ru/20221019/feyki-1825052642.html

https://ria.ru/20221018/prigovor-1824924340.html

https://ria.ru/20221101/yashin-1828359094.html

https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

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