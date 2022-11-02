https://ria.ru/20221102/bashkiriya-1828796578.html

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах - РИА Новости, 02.11.2022

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах

Водитель иномарки совершил наезд на трех детей на велосипедах в Башкирии: двое погибли на месте, третий успел отскочить, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:12

2022-11-02T20:12

2022-11-02T20:12

происшествия

фрунзе

уфимский район

kia rio

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828795436_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_82fb056f08bdd1e12f33daa814574157.jpg

УФА, 2 ноя – РИА Новости. Водитель иномарки совершил наезд на трех детей на велосипедах в Башкирии: двое погибли на месте, третий успел отскочить, сообщили в прокуратуре региона.По данным ведомства, авария произошла около 19.00 (17.00 мск) на улице Фрунзе села Красный Яр. "Водитель автомобиля марки "Kia Rio" допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате происшествия подростки в возрасте 14 и 16 лет скончались от полученных травм", - сообщает прокуратура региона.В ведомстве журналистам уточнили, что детей было трое, один из них успел отскочить от автомобиля."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221102/dtp-1828743752.html

фрунзе

уфимский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, фрунзе, уфимский район, kia rio, авто