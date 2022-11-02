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В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах - РИА Новости, 02.11.2022
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В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах - РИА Новости, 02.11.2022
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах
Водитель иномарки совершил наезд на трех детей на велосипедах в Башкирии: двое погибли на месте, третий успел отскочить, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:12
2022-11-02T20:12
происшествия
фрунзе
уфимский район
kia rio
авто
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Водитель иномарки совершил наезд на трех детей на велосипедах в Башкирии: двое погибли на месте, третий успел отскочить, сообщили в прокуратуре региона.По данным ведомства, авария произошла около 19.00 (17.00 мск) на улице Фрунзе села Красный Яр. "Водитель автомобиля марки "Kia Rio" допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате происшествия подростки в возрасте 14 и 16 лет скончались от полученных травм", - сообщает прокуратура региона.В ведомстве журналистам уточнили, что детей было трое, один из них успел отскочить от автомобиля."Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков", - говорится в сообщении.
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происшествия, фрунзе, уфимский район, kia rio, авто
Происшествия, Фрунзе, Уфимский район, Kia Rio, Авто
20:12 02.11.2022
 
В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков на велосипедах

В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил двух подростков, третий успел отскочить

© Фото : Прокуратура Республики БашкортостанНа месте ДТП в Уфимском районе Башкирии
На месте ДТП в Уфимском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан
На месте ДТП в Уфимском районе Башкирии
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Водитель иномарки совершил наезд на трех детей на велосипедах в Башкирии: двое погибли на месте, третий успел отскочить, сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, авария произошла около 19.00 (17.00 мск) на улице Фрунзе села Красный Яр. "Водитель автомобиля марки "Kia Rio" допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов. В результате происшествия подростки в возрасте 14 и 16 лет скончались от полученных травм", - сообщает прокуратура региона.
© Фото : Прокуратура Республики БашкортостанНа месте ДТП в Уфимском районе Башкирии
На месте ДТП в Уфимском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан
На месте ДТП в Уфимском районе Башкирии
В ведомстве журналистам уточнили, что детей было трое, один из них успел отскочить от автомобиля.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал прокурор Уфимского района Рустам Шайбаков", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияФрунзеУфимский районKia RioАвто
 
 
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