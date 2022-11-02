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В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке

В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке - РИА Новости, 02.11.2022

В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если Владимир Зеленский и поедет в Крым, то только в автозаке. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:00

2022-11-02T23:00

2022-11-02T23:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если Владимир Зеленский и поедет в Крым, то только в автозаке.Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море."Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, что бы не заявлял Зеленский, Крым навсегда был, есть и останется частью Российской Федерации, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жестко пресечены.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"

https://ria.ru/20221102/granitsa-1828819913.html

https://ria.ru/20221102/zelenskiy-1828738266.html

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