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В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке - РИА Новости, 02.11.2022
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В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке
В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке - РИА Новости, 02.11.2022
В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если Владимир Зеленский и поедет в Крым, то только в автозаке. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:00
2022-11-02T23:00
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если Владимир Зеленский и поедет в Крым, то только в автозаке.Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море."Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, что бы не заявлял Зеленский, Крым навсегда был, есть и останется частью Российской Федерации, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жестко пресечены.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"
https://ria.ru/20221102/granitsa-1828819913.html
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владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, украина, россия, госдума рф, оон, севастополь, в мире
Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин, Украина, Россия, Госдума РФ, ООН, Севастополь, В мире
23:00 02.11.2022
 
В Госдуме заявили, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Зеленский поедет в Крым только в автозаке

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что если Владимир Зеленский и поедет в Крым, то только в автозаке.
Ранее Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте, заявил в интервью Чешскому телевидению, что поедет в Крым, чтобы увидеть море.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
22:53
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"Если Зеленский не успеет сбежать за границу, то он действительно сможет приехать в Крым, но только в автомобиле для перевозки военных преступников. Из окна автозака он сможет увидеть и Крым, и море, и Крымский мост", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, что бы не заявлял Зеленский, Крым навсегда был, есть и останется частью Российской Федерации, а все попытки агрессии в отношении полуострова будут жестко пресечены.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
17:32Специальная военная операция на Украине
В Крыму пообещали подготовить для Зеленского камеру рядом с морем
 
Владимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир ПутинУкраинаРоссияГосдума РФООНСевастопольВ мире
 
 
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