https://ria.ru/20221102/avtodorogi-1828664968.html

Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог

Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог - РИА Новости, 02.11.2022

Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог

За первые девять месяцев текущего года в Китае приступили к реализации в общей сложности 299 новых проектов по строительству скоростных автомагистралей и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:03

2022-11-02T14:03

2022-11-02T14:03

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китай

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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые девять месяцев текущего года в Китае приступили к реализации в общей сложности 299 новых проектов по строительству скоростных автомагистралей и обычных автодорог национального и провинциального значения, сообщил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель министерства транспорта КНР Гу Чжифэн.По его словам, общая протяженность дорог в рамках этих проектов достигла 9645 километров, а совокупный объем инвестиций составил 882,6 миллиарда юаней (123 миллиарда долларов).Только в сентябре было начато 34 новых крупных проекта строительства автодорог, сказал Гу Чжифэн, добавив, что общий объем инвестиций составил 385,3 миллиарда юаней, что на 277% больше, чем месяцем ранее.Он подчеркнул, что министерство продолжит активизировать усилия по расширению эффективных инвестиций и ускорению реализации ряда крупных автодорожных проектов, чтобы такие проекты еще лучше способствовали стабилизации экономики.Согласно данным ведомства, по всей стране была установлена в общей сложности 16721 колонка для зарядки электромобилей в 3974 зонах обслуживания скоростных автомагистралей на фоне усилий страны по ускорению строительства вдоль дорог инфраструктуры для зарядки электромобилей.

https://ria.ru/20221101/dorogi-1828403316.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика