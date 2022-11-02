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Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог - РИА Новости, 02.11.2022
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Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог
Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог - РИА Новости, 02.11.2022
Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог
За первые девять месяцев текущего года в Китае приступили к реализации в общей сложности 299 новых проектов по строительству скоростных автомагистралей и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:03
2022-11-02T14:03
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МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые девять месяцев текущего года в Китае приступили к реализации в общей сложности 299 новых проектов по строительству скоростных автомагистралей и обычных автодорог национального и провинциального значения, сообщил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель министерства транспорта КНР Гу Чжифэн.По его словам, общая протяженность дорог в рамках этих проектов достигла 9645 километров, а совокупный объем инвестиций составил 882,6 миллиарда юаней (123 миллиарда долларов).Только в сентябре было начато 34 новых крупных проекта строительства автодорог, сказал Гу Чжифэн, добавив, что общий объем инвестиций составил 385,3 миллиарда юаней, что на 277% больше, чем месяцем ранее.Он подчеркнул, что министерство продолжит активизировать усилия по расширению эффективных инвестиций и ускорению реализации ряда крупных автодорожных проектов, чтобы такие проекты еще лучше способствовали стабилизации экономики.Согласно данным ведомства, по всей стране была установлена в общей сложности 16721 колонка для зарядки электромобилей в 3974 зонах обслуживания скоростных автомагистралей на фоне усилий страны по ускорению строительства вдоль дорог инфраструктуры для зарядки электромобилей.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
14:03 02.11.2022
 

Китай с начала года реализует 299 проектов строительства автодорог

© AP Photo / Ng Han GuanГрузовик на автомагистрали в Китае
Грузовик на автомагистрали в Китае - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Грузовик на автомагистрали в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые девять месяцев текущего года в Китае приступили к реализации в общей сложности 299 новых проектов по строительству скоростных автомагистралей и обычных автодорог национального и провинциального значения, сообщил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель министерства транспорта КНР Гу Чжифэн.
По его словам, общая протяженность дорог в рамках этих проектов достигла 9645 километров, а совокупный объем инвестиций составил 882,6 миллиарда юаней (123 миллиарда долларов).
Только в сентябре было начато 34 новых крупных проекта строительства автодорог, сказал Гу Чжифэн, добавив, что общий объем инвестиций составил 385,3 миллиарда юаней, что на 277% больше, чем месяцем ранее.
Он подчеркнул, что министерство продолжит активизировать усилия по расширению эффективных инвестиций и ускорению реализации ряда крупных автодорожных проектов, чтобы такие проекты еще лучше способствовали стабилизации экономики.
Согласно данным ведомства, по всей стране была установлена в общей сложности 16721 колонка для зарядки электромобилей в 3974 зонах обслуживания скоростных автомагистралей на фоне усилий страны по ускорению строительства вдоль дорог инфраструктуры для зарядки электромобилей.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:12Россия-Китай: Главное
В Китае за 9 месяцев введено в работу более 2300 км новых железных дорог
 
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