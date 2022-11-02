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В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым

В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым - РИА Новости, 02.11.2022

В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым

Запуск маршрута в Крым из Донецка через Запорожскую область ожидается в ближайшей перспективе, есть надежда, что это произойдёт проще и быстрее благодаря... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:01

2022-11-02T15:01

2022-11-02T15:01

жкх

донецк

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мариуполь

министерство транспорта днр

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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Запуск маршрута в Крым из Донецка через Запорожскую область ожидается в ближайшей перспективе, есть надежда, что это произойдёт проще и быстрее благодаря вхождению новых регионов в состав России, сообщил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.Сейчас Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Чонгар без транспортного движения. По словам Нестерова, на данный момент автобус идёт из Донецка через Ростов в Тамань. В Тамани пассажиры переправляются на паром "Лаврентий", который курсирует через Керченский пролив, где люди пересаживаются на автобусы до Ялты и Симферополя."У нас уже автобусы пассажирские ходят Донецк - Мариуполь. На Волноваху - это между Мариуполем и Донецком территории, Тельмановский район, Волновахский район. В сторону Бердянска, Мелитополя и далее на Крым - это в перспективе ближайшей, я думаю, будет это открыто, тем более сейчас эти территории являются Российской Федерацией, я думаю, это будет проще. Самое главное… обеспечить безопасность", - сказал Нестеров.Он принимает участие в Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи. В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.

https://ria.ru/20221102/ugledar-1828593959.html

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донецк

россия

мариуполь

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жкх, донецк, россия, мариуполь, министерство транспорта днр