Рейтинг@Mail.ru
В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/avtobus-1828682187.html
В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым
В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым - РИА Новости, 02.11.2022
В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым
Запуск маршрута в Крым из Донецка через Запорожскую область ожидается в ближайшей перспективе, есть надежда, что это произойдёт проще и быстрее благодаря... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:01
2022-11-02T15:01
жкх
донецк
россия
мариуполь
министерство транспорта днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799553997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc5c5a07b6bfd08d6d952071af9076c1.jpg
СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Запуск маршрута в Крым из Донецка через Запорожскую область ожидается в ближайшей перспективе, есть надежда, что это произойдёт проще и быстрее благодаря вхождению новых регионов в состав России, сообщил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.Сейчас Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Чонгар без транспортного движения. По словам Нестерова, на данный момент автобус идёт из Донецка через Ростов в Тамань. В Тамани пассажиры переправляются на паром "Лаврентий", который курсирует через Керченский пролив, где люди пересаживаются на автобусы до Ялты и Симферополя."У нас уже автобусы пассажирские ходят Донецк - Мариуполь. На Волноваху - это между Мариуполем и Донецком территории, Тельмановский район, Волновахский район. В сторону Бердянска, Мелитополя и далее на Крым - это в перспективе ближайшей, я думаю, будет это открыто, тем более сейчас эти территории являются Российской Федерацией, я думаю, это будет проще. Самое главное… обеспечить безопасность", - сказал Нестеров.Он принимает участие в Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи. В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.
https://ria.ru/20221102/ugledar-1828593959.html
https://ria.ru/20221031/avtobus-1827997933.html
донецк
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799553997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94e1e4eb34e56c0dbac4e2e2f9283dff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, донецк, россия, мариуполь, министерство транспорта днр
ЖКХ, Донецк, Россия, Мариуполь, Министерство транспорта ДНР
15:01 02.11.2022
 
В ДНР надеются на скорый запуск автобусов через Запорожскую область в Крым

В Минтрансе ДНР надеются на скорый запуск автобусных маршрутов в Крым из Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВодитель пассажирского автобуса, выполняющего рейс Симферополь – Херсон, на автостанции "Западная" в Симферополе
Водитель пассажирского автобуса, выполняющего рейс Симферополь – Херсон, на автостанции Западная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Водитель пассажирского автобуса, выполняющего рейс Симферополь – Херсон, на автостанции "Западная" в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Запуск маршрута в Крым из Донецка через Запорожскую область ожидается в ближайшей перспективе, есть надежда, что это произойдёт проще и быстрее благодаря вхождению новых регионов в состав России, сообщил журналистам начальник отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте департамента автомобильного и железнодорожного транспорта министерства транспорта ДНР Артур Нестеров.
Сейчас Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Чонгар без транспортного движения. По словам Нестерова, на данный момент автобус идёт из Донецка через Ростов в Тамань. В Тамани пассажиры переправляются на паром "Лаврентий", который курсирует через Керченский пролив, где люди пересаживаются на автобусы до Ялты и Симферополя.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
11:02Специальная военная операция на Украине
Союзные силы продолжают продвижение на Угледарском направлении
"У нас уже автобусы пассажирские ходят Донецк - Мариуполь. На Волноваху - это между Мариуполем и Донецком территории, Тельмановский район, Волновахский район. В сторону Бердянска, Мелитополя и далее на Крым - это в перспективе ближайшей, я думаю, будет это открыто, тем более сейчас эти территории являются Российской Федерацией, я думаю, это будет проще. Самое главное… обеспечить безопасность", - сказал Нестеров.
Он принимает участие в Южном транспортном форуме "Синхронизация процессов развития транспортного комплекса России и новых территорий" в Сочи. В рамках делового мероприятия эксперты и технические специалисты обсуждают вопросы обеспечения доступности транспортного комплекса и безопасности, в том числе новых регионов РФ.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 08:34
На Алтае рейсовый автобус слетел с трассы
 
ЖКХДонецкРоссияМариупольМинистерство транспорта ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала