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Вышел новый трейлер второго "Аватара"

Вышел новый трейлер второго "Аватара" - РИА Новости, 02.11.2022

Вышел новый трейлер второго "Аватара"

Вышел второй трейлер "Аватара 2" Джеймса Кэмерона, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:40

2022-11-02T16:40

2022-11-02T16:46

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вышел второй трейлер "Аватара 2" Джеймса Кэмерона, сообщает Screen Rant. Картина выходит с подзаголовком "Путь воды" ("Way of Water"), и в трейлере показано, что часть событий в ленте разворачивается не на суше. Второй "Аватар" рассказывает, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на Пандоре. У них четверо детей, включая приемную дочь (Сигурни Уивер), уточняет Independent. Известно, что корпорация RDA решила возобновить добычу полезных ископаемых на отдаленной планете. Вместе с близкими персонажи были вынуждены бежать в сторону рифа — места, считающегося безопасным.Премьера фильма запланирована на 16 декабря.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, джеймс кэмерон, зои салдана, сигурни уивер, звезды, кейт уинслет