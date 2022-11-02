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Вышел новый трейлер второго "Аватара"
Вышел новый трейлер второго "Аватара" - РИА Новости, 02.11.2022
Вышел новый трейлер второго "Аватара"
Вышел второй трейлер "Аватара 2" Джеймса Кэмерона, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:40
2022-11-02T16:40
2022-11-02T16:46
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вышел второй трейлер "Аватара 2" Джеймса Кэмерона, сообщает Screen Rant. Картина выходит с подзаголовком "Путь воды" ("Way of Water"), и в трейлере показано, что часть событий в ленте разворачивается не на суше. Второй "Аватар" рассказывает, как сложилась жизнь главных героев первой картины — бывшего землянина Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), представительницы народа на’ви, живущего на Пандоре. У них четверо детей, включая приемную дочь (Сигурни Уивер), уточняет Independent. Известно, что корпорация RDA решила возобновить добычу полезных ископаемых на отдаленной планете. Вместе с близкими персонажи были вынуждены бежать в сторону рифа — места, считающегося безопасным.Премьера фильма запланирована на 16 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, джеймс кэмерон, зои салдана, сигурни уивер, звезды, кейт уинслет
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Джеймс Кэмерон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, звезды, Кейт Уинслет
16:40 02.11.2022 (обновлено: 16:46 02.11.2022)
Вышел новый трейлер второго "Аватара"
Вышел второй трейлер "Аватара 2" Джеймса Кэмерона