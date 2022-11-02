https://ria.ru/20221102/atom-1828650177.html
В МИД призвали не политизировать сотрудничество в сфере ядерных технологий
В МИД призвали не политизировать сотрудничество в сфере ядерных технологий - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД призвали не политизировать сотрудничество в сфере ядерных технологий
Россия озабочена призывом США к странам отказаться от работы с Москвой в ядерной сфере, РФ выступает против политизации и за равный доступ всех к мирному атому, РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:37
мария захарова
сша
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия озабочена призывом США к странам отказаться от работы с Москвой в ядерной сфере, РФ выступает против политизации и за равный доступ всех к мирному атому, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Россия неизменно выступает за равный доступ всех стран к мирному атому. Мы крайне озабочены политизацией этой сферы коллективным Западом. Мы являемся крупнейшим поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки. Намерены продолжать развивать международное сотрудничество в области ядерных технологий, топлива, делая акцент на взаимодействии с государствами, которые руководствуются здравым смыслом и своими национальными интересами", - сказал она на брифинге."Готовы к равноправному сотрудничеству, не признаем гегемонию США, при этом не намерены использовать такой "черный" пиар против своих конкурентов, как это делает Вашингтон", - добавила Захарова.Международная министерская конференция МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" прошла в Вашингтоне 26-28 октября. В мероприятии планировала принять участие российская делегация в составе представителей госкорпорации "Росатом" и Ростехнадзора. Однако власти США так и не выдали визы российским делегатам несмотря на то, что заявки были поданы ими заблаговременно и в установленном порядке.
https://ria.ru/20221101/nato-1828469440.html
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мария захарова, сша, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Мария Захарова, США, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
13:30 02.11.2022 (обновлено: 13:37 02.11.2022)
В МИД призвали не политизировать сотрудничество в сфере ядерных технологий
Захарова: Россия озабочена призывом США отказаться от работы с Москвой в ядерной сфере