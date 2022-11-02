https://ria.ru/20221102/ashkhabad-1828668822.html
В Ашхабаде построят Русский драматический театр
В Ашхабаде построят Русский драматический театр - РИА Новости, 02.11.2022
В Ашхабаде построят Русский драматический театр
Глава верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране планируется открытие Русского драматического театра и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:15
2022-11-02T14:15
2022-11-02T14:15
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране планируется открытие Русского драматического театра и туркмено-российского университета."Через культуру, искусству и науку, образование мы сможем обогатить стратегию и содержание нашего партнерства. В связи с этим хотел бы особо подчеркнуть высокоуважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане", — заявил Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации РФ.Он отметил, что в Туркмении сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует "единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина"."Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях. Сегодня мы уже работаем над проектированием и строительством в будущем Русского драматического театра в Ашхабаде. Обсуждаем и вопросы, связанные с созданием туркмено-российского университета", — добавил он.Бердымухамедов также предложил российским коллегам рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
https://ria.ru/20221029/mayakovka-1827735374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, ашхабад, россия, совет федерации рф, театр
Культура, Новости культуры, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркмения, Ашхабад, Россия, Совет Федерации РФ, Театр
В Ашхабаде построят Русский драматический театр
Экс-президент Туркмении заявил, что в Ашхабаде построят Русский драматический театр
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Туркмении, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране планируется открытие Русского драматического театра и туркмено-российского университета.
"Через культуру, искусству и науку, образование мы сможем обогатить стратегию и содержание нашего партнерства. В связи с этим хотел бы особо подчеркнуть высокоуважительное отношение к русскому языку, литературе, культурным и духовным ценностям русского народа в Туркменистане", — заявил Бердымухамедов, выступая в Совете Федерации РФ.
Он отметил, что в Туркмении сегодня работают десятки школ с преподаванием на русском языке, функционирует "единственная в своем роде туркмено-российская школа имени Пушкина".
"Русский язык преподается во всех средних общеобразовательных и высших учебных заведениях. Сегодня мы уже работаем над проектированием и строительством в будущем Русского драматического театра в Ашхабаде. Обсуждаем и вопросы, связанные с созданием туркмено-российского университета", — добавил он.
Бердымухамедов также предложил российским коллегам рассмотреть возможность тесного межпарламентского взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали соглашение о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.