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ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/artemovsk-1828808677.html
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2022
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник
Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить Россию в агрессии против мирных жителей, рассказал... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:42
2022-11-02T23:43
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
владимир путин
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ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить Россию в агрессии против мирных жителей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск", — рассказал собеседник агентства. По его словам, основная цель киевских властей — представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России. Данных о количестве пострадавших из-за провокации украинских войск пока нет, добавил источник.В конце октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Артемовск, отметив, что освобождение города нанесет серьезный удар по ВСУ, нарушив логистику противника. Артемовск — важный транспортный узел, расположен к северу от Горловки.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель Вооруженных сил —освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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артемовск
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артемовск, россия, вооруженные силы украины, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
21:42 02.11.2022 (обновлено: 23:43 02.11.2022)
 
ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник

ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска для последующего обвинения России в агрессии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ
Осколки снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить Россию в агрессии против мирных жителей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, основная цель киевских властей — представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России.
Данных о количестве пострадавших из-за провокации украинских войск пока нет, добавил источник.
В конце октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Артемовск, отметив, что освобождение города нанесет серьезный удар по ВСУ, нарушив логистику противника.
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Артемовск — важный транспортный узел, расположен к северу от Горловки.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель Вооруженных сил —освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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