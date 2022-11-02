https://ria.ru/20221102/artemovsk-1828808677.html

ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник

ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2022

ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, сообщил источник

Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить Россию в агрессии против мирных жителей, рассказал... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:42

2022-11-02T21:42

2022-11-02T23:43

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

вооруженные силы украины

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ЛУГАНСК, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить Россию в агрессии против мирных жителей, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск", — рассказал собеседник агентства. По его словам, основная цель киевских властей — представить мировой общественности картинку якобы агрессии со стороны России. Данных о количестве пострадавших из-за провокации украинских войск пока нет, добавил источник.В конце октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Артемовск, отметив, что освобождение города нанесет серьезный удар по ВСУ, нарушив логистику противника. Артемовск — важный транспортный узел, расположен к северу от Горловки.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель Вооруженных сил —освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

https://ria.ru/20221101/khaker-1828422378.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

артемовск, россия, вооруженные силы украины, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин