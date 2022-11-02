https://ria.ru/20221102/armeniya-1828601498.html

Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян

Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян - РИА Новости, 02.11.2022

Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян

Видение РФ по Карабаху полностью соответствует политике правительства Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:21

2022-11-02T11:21

2022-11-02T11:21

в мире

никол пашинян

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ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Видение РФ по Карабаху полностью соответствует политике правительства Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Наши российские партнеры заявляли, что, по их мнению, правильным подходом было бы отложить на неопределенное время вопрос статуса нагорного Карабаха. Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти приемлемый статус. Смысл в том, чтобы вопрос статуса был отложен. Политика правительства полностью и на 100% соответствует видению России", - сказал Пашинян в парламенте.По его словам, поэтому армянская сторона согласилась с российскими партнерами, что эту тему не стоит решать сейчас, так как это приведет к неизменным кризисам.Он добавил, что во время трехсторонней встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым Армения предложила в принятом итоговом заявлении сослатьcя на российские предложения, но по совету российских партнеров проявила гибкость в этом вопросе.

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html

армения

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в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, армения, россия, сочи