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Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян - РИА Новости, 02.11.2022
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Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян
Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян - РИА Новости, 02.11.2022
Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян
Видение РФ по Карабаху полностью соответствует политике правительства Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:21
2022-11-02T11:21
в мире
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
армения
россия
сочи
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ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Видение РФ по Карабаху полностью соответствует политике правительства Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Наши российские партнеры заявляли, что, по их мнению, правильным подходом было бы отложить на неопределенное время вопрос статуса нагорного Карабаха. Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти приемлемый статус. Смысл в том, чтобы вопрос статуса был отложен. Политика правительства полностью и на 100% соответствует видению России", - сказал Пашинян в парламенте.По его словам, поэтому армянская сторона согласилась с российскими партнерами, что эту тему не стоит решать сейчас, так как это приведет к неизменным кризисам.Он добавил, что во время трехсторонней встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым Армения предложила в принятом итоговом заявлении сослатьcя на российские предложения, но по совету российских партнеров проявила гибкость в этом вопросе.
https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html
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в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, армения, россия, сочи
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Армения, Россия, Сочи
11:21 02.11.2022
 
Видение России по Карабаху соответствует политике Армении, заявил Пашинян

Пашинян: видение России по Карабаху полностью соответствует политике Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 ноя - РИА Новости. Видение РФ по Карабаху полностью соответствует политике правительства Армении, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Наши российские партнеры заявляли, что, по их мнению, правильным подходом было бы отложить на неопределенное время вопрос статуса нагорного Карабаха. Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти приемлемый статус. Смысл в том, чтобы вопрос статуса был отложен. Политика правительства полностью и на 100% соответствует видению России", - сказал Пашинян в парламенте.
По его словам, поэтому армянская сторона согласилась с российскими партнерами, что эту тему не стоит решать сейчас, так как это приведет к неизменным кризисам.
Он добавил, что во время трехсторонней встречи в Сочи с лидерами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым Армения предложила в принятом итоговом заявлении сослатьcя на российские предложения, но по совету российских партнеров проявила гибкость в этом вопросе.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 23:00
"Согласовали не все". О чем договорились Путин, Пашинян и Алиев
 
В миреНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевАрменияРоссияСочи
 
 
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