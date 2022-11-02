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"Полезный идиот" в США хочет уничтожить Россию

"Полезный идиот" в США хочет уничтожить Россию - РИА Новости, 02.11.2022

"Полезный идиот" в США хочет уничтожить Россию

Вождю мирового пролетариата В. И. Ленину в Соединенных Штатах приписывают авторство характеристики "полезный идиот". Во времена первой холодной войны так... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

2022-11-02T14:17

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Вождю мирового пролетариата В. И. Ленину в Соединенных Штатах приписывают авторство характеристики "полезный идиот". Во времена первой холодной войны так называли тех, кто был слишком мягок к СССР и тем самым чистосердечно лил воду на мельницу стратегического противника.Но это, как сказали бы теперь, очередной американский фейк. В полном собрании сочинений Ленина таких характеристик не обнаружено, а насчет фамилии ее настоящего автора единого мнения нет.Однако "полезные идиоты" в Вашингтоне действительно существуют.Знакомьтесь, Джейми Раскин, конгрессмен. Прежде эту фамилию в России мало кто слышал, теперь вряд ли забудут, поскольку заявил Раскин следующее:"Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США".В этом все, за что мы их не любим: от снобизма "американской исключительности" до преступлений против человечества, от сектантского исступления до вульгарного фашизма. Текст настоящий, но даже более парадоксальный и озлобленный, чем "план Даллеса". Это эталонное высказывание "плохого американца" из Палаты мер и весов имени Михаила Суслова — столь же вымышленной, как и "план Даллеса".Таких политиков с Капитолийского холма должна выдумывать наша пропаганда, но Джейми Раскин существует на самом деле. И при близком рассмотрении может показаться дьяволом любому человеку с умеренными консервативно-патриотическими взглядами. Любому — и русскому, и американцу. Уж такой он, этот Раскин — радикальный либерал, вегетарианец, друг всех меньшинств. На родине всегда первый по вопросам прав ЛГБТ и легализации наркотиков.Возможно, даже атеист, просто не признается — для американской политической культуры это по-прежнему довольно провокационное признание (эдакий ностальгический осадок от "старой доброй Америки", которая Бога еще боялась).По нашу сторону Атлантики, перебирая биографии "этих, с конгресса", принято выделять "своих" по происхождению, благо не так уж их и много. Раскин как раз из них, он внук эмигрантов из России Бена Раскина и Анны Гудман. Возможно, принадлежит к тому типажу в американской элите, чья русофобия вызвана трагичными семейными преданиями. Евреи в начале XX века переезжали из Российской империи в США, спасаясь, в том числе, от погромов.Но возможно и то, что судьба дедушки с бабушкой там вовсе ни при чем, а виной всему другие биографические обстоятельства "полезного идиота". Прежде всего то, что он родился и вырос в столице США в браке "прогрессивной" журналистки и чиновника, служившего советником при президенте Кеннеди.Город Вашингтон (округ Колумбия) хорошее место для чиновника, но плохое для политика, а для политика-республиканца и вовсе проклятое. На президентских выборах вашингтонцы голосуют только с 1960-х (хотя налоги платили как все), с тех пор кандидат-республиканец не побеждал в столице ни разу, включая финал 1984 года "Рейган против Мондейла" (Рейган тогда взял все штаты, кроме родной для Мондейла Миннесоты) и финал 1972 года "Никсон против Макговерна" (Никсон взял все, кроме либерального Массачусетса — впоследствии первого штата, где легализуют гей-браки).Причин этому много. В столичный округ стремились нелегальные мигранты, которых прикрывало от высылки федеральное законодательство. Абсолютное большинство его населения — чернокожие. Существенная часть — чиновники, живущие за счет бюджета, расходы которого республиканцы всегда обещают сокращать.Но самое неприятное для местных политических активистов, что их потолок — стать мэром города. Губернаторов у округа Колумбия нет, сенаторов от него тоже нет, а представитель в конгрессе один-единственный, с правом только на совещательный голос, а его фамилия не меняется десятилетиями.В общем, баллотироваться от Вашингтона нереально, республиканцем там быть бессмысленно, а демократу нужно как-то выделяться среди огромного количества таких же демократов с "прогрессивной повесткой". Но Раскин выкрутился.В конгрессе он представляет пограничный округ Мэриленда, по сути пригород Вашингтона. Надо думать, столь же либеральный, как столица, и с большой конкуренцией среди политиков-демократов. То место, где выгодно быть самым отбитым в левую сторону. Вот Раскин и отбитый.В палате представителей он возглавляет подкомитет по надзору за гражданскими свободами. С точки зрения американского правого это змеюшник. Со стороны демократов туда и впрямь входят конгрессмены со спецификой.Это, например, Денни Дэвис, известный симпатиями к черным расистам из движения "Нация ислама". Это Дебби Вассерман Шульц — партийная шишка, слетевшая с должности за то, что направила ресурсы партии на помощь Клинтон в борьбе с Сандерсом в обмен на покрытие расходов аппарата. Это Александрия Окасио-Кортес — по меркам США почти коммунистка, возглавляющая "Команду", группу из пяти "цветных" конгрессвумен и одного черного конгрессмена с радикально левыми взглядами. Еще двое из этой "Команды" — Рашида Тлаиб и Айанна Прессли — тоже члены подкомитета, как и Элеонора Холмс Нортон — тот самый представитель столицы в конгрессе без права голоса, занимающий свое кресло уже более 30 лет.А Раскин над всем этим коктейлем из BLM, ЛГБТ, феминизма и коммунизма председатель. При этом богатый белый мужик. Приходится быть особо неистовым борцом с традиционными ценностями, чтобы сделать себе карьеру.Однако наиболее звездная роль Раскина — роль личной немезиды Дональда Трампа. Он из тех немногих конгрессменов, кто отказался признавать результаты выборов 2016 года. А когда результаты выборов 2020-го отказался признавать Трамп, Раскин был назначен кем-то вроде прокурора на процессе палаты представителей над уходящим президентом (результат — импичмент).В общем, чистосердечно или по роли фанатика, но Раскин ненавидит трампистов, пролайферов, противников гей-браков, etc и непримирим к оппонентам. А Православная церковь (на английском — Orthodox Church) наверняка ассоциируется у него с патриархальными взглядами больше чем любая другая.Короче, Раскин хочет уничтожить Россию не потому, что ненавидит русских и не потому, что ненавидит православие, а потому что ненавидит то, что называют традиционными ценностями, а также их носителей. Его аудиторией они (мы) воспринимаются как угроза.Упомянутая Раскиным цена за уничтожение России как носителя традиционных ценностей — это уничтожение США как носителя всего что угодно. Концепция взаимного ядерного уничтожения уже более полувека как не новость, но американцам о ней, видимо, нужно напоминать. По крайней мере, главному по гражданским свободам в их парламенте.Но на этом рубрику "так выглядит мразь" можно заканчивать, поскольку Раскин (вне зависимости от его мотивов уничтожить нас) не только мразь, но и тот самый полезный идиот. По двум причинам.Во-первых, в конечном счете он ведет войну не с нами (бодливым либеральным коровам патриархальный Господь рогов не дает), а с половиной собственной страны. Говоря, что хочет уничтожить нас, имеет в виду, что нужно уничтожить таких, как электорат Трампа. И электорат Трампа (шире — все американцы с консервативными взглядами) это теперь знает. Сюда, в Россию, цитата из Раскина дошла благодаря ориентированному на республиканцев Fox News и лично Такеру Карлсону, самому популярному ведущему политических шоу в Америке.Чем больше поленьев радикалы подкинут в костер тлеющей гражданской войны в США, тем для России будет лучше. Если точнее, США своими действиями против России сделали так, что чем им хуже — тем нам лучше.Во-вторых, Раскин живое доказательство правоты той части речи Владимира Путина на церемонии расширения России, которая касалась проблем западной гегемонии. Желательно, чтобы теперь это доказательство увидели и услышали в других местах, начиная от православных союзников США по НАТО в Болгарии и Греции и заканчивая остальным миром традиционных ценностей, то есть всем миром за вычетом пары десятков стран с либеральной триадой "BLM-ЛГБТ-феминизм".Джейми Раскин хочет уничтожить весь мир. Джейми Раскин, говорите громче.Было бы нечестно делать вид, что все американские политики такие, как он, — не все, этот довольно особенный. Но он и не просто "один из депутатов", как можно было бы сказать про покойного Владимира Жириновского — большого художника в плане словесной агрессии.Раскин представляет богатый пригород американской столицы. Он входит в элиту правящей партии. Он занимает руководящий пост в парламенте на приоритетном для правящей партии направлении. А еще он блестящий юрист, опытный адвокат, отличник Гарварда, профессор права Американского университета в Вашингтоне — это помимо того, что он больной ублюдок.Значит, такая там правящая партия, такой парламент, такая столица, такой Гарвард, такие адвокаты, такая профессура, такая элита, что их органичной частью стал человек, готовый уничтожить мир любой ценой."Посмотрите наверх", — говорили герои политической трагикомедии прошлого года, когда сопротивлялись вашингтонским идиотам, ведущим планету к Апокалипсису.

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