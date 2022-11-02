https://ria.ru/20221102/alaudinov-1828728615.html
Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни
Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни - РИА Новости, 02.11.2022
Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни
Командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря совбеза Чечни, соответствующий указ опубликован на сайте главы и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
политика
апты алаудинов
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя - РИА Новости. Командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря совбеза Чечни, соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона."Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года", - гласит указ за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.Алаудинов был назначен на должность секретаря совбеза республики в июле. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территории ЛНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, апты алаудинов, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
Политика, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни
Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совбеза Чечни по его желанию