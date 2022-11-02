https://ria.ru/20221102/alaudinov-1828728615.html

Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни

Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни - РИА Новости, 02.11.2022

Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни

Командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря совбеза Чечни, соответствующий указ опубликован на сайте главы и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

политика

апты алаудинов

рамзан кадыров

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя - РИА Новости. Командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря совбеза Чечни, соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона."Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года", - гласит указ за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.Алаудинов был назначен на должность секретаря совбеза республики в июле. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территории ЛНР.

https://ria.ru/20221019/soledar-1825240615.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, апты алаудинов, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)