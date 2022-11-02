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Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни - РИА Новости, 02.11.2022
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Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни
Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни - РИА Новости, 02.11.2022
Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни
Командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря совбеза Чечни, соответствующий указ опубликован на сайте главы и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
политика
апты алаудинов
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 2 ноя - РИА Новости. Командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря совбеза Чечни, соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона."Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года", - гласит указ за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.Алаудинов был назначен на должность секретаря совбеза республики в июле. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территории ЛНР.
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политика, апты алаудинов, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
Политика, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
17:00 02.11.2022
 
Алаудинов покинул пост секретаря Совбеза Чечни

Кадыров освободил Алаудинова от должности секретаря Совбеза Чечни по его желанию

© РИА НовостиСекретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 ноя - РИА Новости. Командир подразделения спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов освобожден от должности секретаря совбеза Чечни, соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона.
"Освободить Алаудинова Апты Ароновича от занимаемой должности секретаря совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики по собственной инициативе с 31 октября 2022 года", - гласит указ за подписью главы Чечни Рамзана Кадырова.
Алаудинов был назначен на должность секретаря совбеза республики в июле. В августе он был награжден званиями Героя России и Героя ЛНР за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территории ЛНР.
Бойцы чеченского отряда Ахмат во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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ПолитикаАпты АлаудиновРамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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