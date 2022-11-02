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Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе - РИА Новости, 02.11.2022
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Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе
Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе - РИА Новости, 02.11.2022
Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе
Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе, их использование также вызовет реакцию, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:59
2022-11-02T14:59
экономика
россия
европа
мария захарова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе, их использование также вызовет реакцию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, "прорабатываются соответствующие меры".Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.
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экономика, россия, европа, мария захарова
Экономика, Россия, Европа, Мария Захарова
14:59 02.11.2022
 
Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе

Захарова назвала заморозку российских активов посягательством на суверенную собственность

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе, их использование также вызовет реакцию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, "прорабатываются соответствующие меры".
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:54
Многие российские активы были сворованы Западом, заявил Песков
 
ЭкономикаРоссияЕвропаМария Захарова
 
 
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