https://ria.ru/20221102/aktivy-1828681364.html

Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе

Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе - РИА Новости, 02.11.2022

Москва прорабатывает ответ на заморозку российских активов на Западе

Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе, их использование также вызовет реакцию, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:59

2022-11-02T14:59

2022-11-02T14:59

экономика

россия

европа

мария захарова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на заморозку российских резервов на Западе, их использование также вызовет реакцию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это мы воспринимаем со стороны Запада как посягательство на суверенную собственность. Какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, "прорабатываются соответствующие меры".Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс сообщил, что Европа могла бы удерживать замороженные 300 миллиардов евро золотовалютных резервов Москвы как гарантию до тех пор, пока Россия не примет участие в восстановлении Украины.

https://ria.ru/20221024/aktivy-1826240646.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, мария захарова