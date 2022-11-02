https://ria.ru/20221102/agroproduktsiya-1828815983.html

Эрдоган обсудил с Путиным выход российской агропродукции на рынки

Эрдоган обсудил с Путиным выход российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 02.11.2022

Эрдоган обсудил с Путиным выход российской агропродукции на рынки

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону во вторник обсудил выход российской агропродукции РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:19

2022-11-02T22:19

2022-11-02T22:51

сомали

судан

в мире

владимир путин

россия

оон

турция

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АНКАРА, 2 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону во вторник обсудил выход российской агропродукции на рынки, на первом этапе ее получат Сомали, Судан и Джибути.Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения. Мы определили, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся страны, такие как Сомали, Судан, Джибути, то есть нуждающиеся страны", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/vozvrat-1828758887.html

https://ria.ru/20221102/zerno-1828713737.html

сомали

судан

россия

турция

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сомали, судан, в мире, владимир путин, россия, оон, турция