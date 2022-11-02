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Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии - РИА Новости, 02.11.2022
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Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии
Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии - РИА Новости, 02.11.2022
Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии
Польша намерена получать от атомных электростанций 30% электроэнергии, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:05
2022-11-02T19:19
в мире
анна москва
польша
москва
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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Польша намерена получать от атомных электростанций 30% электроэнергии, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.Ранее Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции из трех блоков. Также недавно стало известно, что вторая польская атомная электростанция будет построена по южнокорейской технологии."Правительственная программа польской ядерной энергетики предусматривает шесть ядерных реакторов в общей сложности мощностью до 9 ГВт. Корейская программа – это дополнительная частная программа, очень важная для нашей безопасности, дополнительно три реактора. Их точной мощности я не знаю, но это будет предметом дальнейший переговоров", - сказала Москва.По ее словам, всего в Польше можно разместить атомных энергогенерирующих мощностей на 15 ГВт. "В общей сложности в энергетическом миксе может быть до 15 ГВт, принимая во внимание условия окружающей среды, геологические и все остальные. При этом в первой программе при трех локализациях мы предусматриваем 30% участия ядерной энергетики в энергетическом миксе", - сказала Москва.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
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в мире, анна москва, польша, москва, westinghouse electric
В мире, Анна Москва, Польша, Москва, Westinghouse Electric
19:05 02.11.2022 (обновлено: 19:19 02.11.2022)
 
Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии

Министр климата Польши Москва заявила о планах получать от АЭС 30 процентов электроэнергии

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Польша намерена получать от атомных электростанций 30% электроэнергии, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
Ранее Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции из трех блоков. Также недавно стало известно, что вторая польская атомная электростанция будет построена по южнокорейской технологии.
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"Правительственная программа польской ядерной энергетики предусматривает шесть ядерных реакторов в общей сложности мощностью до 9 ГВт. Корейская программа – это дополнительная частная программа, очень важная для нашей безопасности, дополнительно три реактора. Их точной мощности я не знаю, но это будет предметом дальнейший переговоров", - сказала Москва.
По ее словам, всего в Польше можно разместить атомных энергогенерирующих мощностей на 15 ГВт. "В общей сложности в энергетическом миксе может быть до 15 ГВт, принимая во внимание условия окружающей среды, геологические и все остальные. При этом в первой программе при трех локализациях мы предусматриваем 30% участия ядерной энергетики в энергетическом миксе", - сказала Москва.
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
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