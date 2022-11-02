https://ria.ru/20221102/aes-1828776567.html

Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии

Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии - РИА Новости, 02.11.2022

Польша планирует получать от АЭС 30 процентов электроэнергии

Польша намерена получать от атомных электростанций 30% электроэнергии, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:05

2022-11-02T19:05

2022-11-02T19:19

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польша

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ВАРШАВА, 2 ноя - РИА Новости. Польша намерена получать от атомных электростанций 30% электроэнергии, сообщила журналистам министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.Ранее Польша выбрала американскую электротехническую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции из трех блоков. Также недавно стало известно, что вторая польская атомная электростанция будет построена по южнокорейской технологии."Правительственная программа польской ядерной энергетики предусматривает шесть ядерных реакторов в общей сложности мощностью до 9 ГВт. Корейская программа – это дополнительная частная программа, очень важная для нашей безопасности, дополнительно три реактора. Их точной мощности я не знаю, но это будет предметом дальнейший переговоров", - сказала Москва.По ее словам, всего в Польше можно разместить атомных энергогенерирующих мощностей на 15 ГВт. "В общей сложности в энергетическом миксе может быть до 15 ГВт, принимая во внимание условия окружающей среды, геологические и все остальные. При этом в первой программе при трех локализациях мы предусматриваем 30% участия ядерной энергетики в энергетическом миксе", - сказала Москва.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.

https://ria.ru/20221102/aes-1828749337.html

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польша

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