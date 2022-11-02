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Постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов
Постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.11.2022
Постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов
Стоимость строительства первой польской атомной электростанции составит около 20 миллиардов долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:58
2022-11-02T17:58
2022-11-02T17:58
в мире
матеуш моравецкий
польша
westinghouse electric
анна москва
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ВАРШАВА, 2 ноя – РИА Новости. Стоимость строительства первой польской атомной электростанции составит около 20 миллиардов долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.В среду кабинет министров Польши принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse."Нужно назвать ориентировочную сумму. Это около 20 миллиардов долларов (или - ред.) – 90-100 миллиардов злотых", - сказал Моравецкий.Он уточнил, что в настоящее время обеспечено финансирование первых этапов возведения АЭС. "Способов финансирования может быть несколько. Мы о них детально говорили на кабмине. Но на данном этапе необходимо финансовое обеспечение первых шагов. И оно, конечно, есть", - сказал Моравецкий.В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что первая польская АЭС, которую построит Westinghouse будет состоять из трех энергоблоков.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
https://ria.ru/20221031/polsha-1828096167.html
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в мире, матеуш моравецкий, польша, westinghouse electric, анна москва
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Westinghouse Electric, Анна Москва
Постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов
Премьер Моравецкий: постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов
ВАРШАВА, 2 ноя – РИА Новости. Стоимость строительства первой польской атомной электростанции составит около 20 миллиардов долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В среду кабинет министров Польши принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse
.
"Нужно назвать ориентировочную сумму. Это около 20 миллиардов долларов (или - ред.) – 90-100 миллиардов злотых", - сказал Моравецкий.
Он уточнил, что в настоящее время обеспечено финансирование первых этапов возведения АЭС. "Способов финансирования может быть несколько. Мы о них детально говорили на кабмине. Но на данном этапе необходимо финансовое обеспечение первых шагов. И оно, конечно, есть", - сказал Моравецкий.
В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва
сообщила, что первая польская АЭС, которую построит Westinghouse будет состоять из трех энергоблоков.
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.