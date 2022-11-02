https://ria.ru/20221102/aes-1828749337.html

Постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов

Постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 02.11.2022

Постройка первой польской АЭС обойдется в 20 миллиардов долларов

Стоимость строительства первой польской атомной электростанции составит около 20 миллиардов долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:58

2022-11-02T17:58

2022-11-02T17:58

в мире

матеуш моравецкий

польша

westinghouse electric

анна москва

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ВАРШАВА, 2 ноя – РИА Новости. Стоимость строительства первой польской атомной электростанции составит около 20 миллиардов долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.В среду кабинет министров Польши принял решение о том, что первую в стране атомную электростанцию будет строить американская фирма Westinghouse."Нужно назвать ориентировочную сумму. Это около 20 миллиардов долларов (или - ред.) – 90-100 миллиардов злотых", - сказал Моравецкий.Он уточнил, что в настоящее время обеспечено финансирование первых этапов возведения АЭС. "Способов финансирования может быть несколько. Мы о них детально говорили на кабмине. Но на данном этапе необходимо финансовое обеспечение первых шагов. И оно, конечно, есть", - сказал Моравецкий.В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила, что первая польская АЭС, которую построит Westinghouse будет состоять из трех энергоблоков.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, Польша планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.

https://ria.ru/20221031/polsha-1828096167.html

https://ria.ru/20221029/aes-1827744239.html

польша

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в мире, матеуш моравецкий, польша, westinghouse electric, анна москва