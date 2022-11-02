https://ria.ru/20221102/abort-1828611938.html

В России за пять лет снизилось количество абортов

В России за пять лет снизилось количество абортов - РИА Новости, 02.11.2022

В России за пять лет снизилось количество абортов

Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:55

2022-11-02T11:55

2022-11-02T11:55

общество

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности - за 5 лет на 34%", - говорится в сообщении.Данного снижения удалось достичь благодаря внедрению ряда мер, в том числе, практике проведения "недель тишины", когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220620/abort-1796170153.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)