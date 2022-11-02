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В России за пять лет снизилось количество абортов - РИА Новости, 02.11.2022
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В России за пять лет снизилось количество абортов
В России за пять лет снизилось количество абортов - РИА Новости, 02.11.2022
В России за пять лет снизилось количество абортов
Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:55
2022-11-02T11:55
общество
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности - за 5 лет на 34%", - говорится в сообщении.Данного снижения удалось достичь благодаря внедрению ряда мер, в том числе, практике проведения "недель тишины", когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения, пояснили в пресс-службе.
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общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:55 02.11.2022
 
В России за пять лет снизилось количество абортов

Минздрав сообщил, что в России за пять лет количество абортов снизилось на 34 процента

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности - за 5 лет на 34%", - говорится в сообщении.
Данного снижения удалось достичь благодаря внедрению ряда мер, в том числе, практике проведения "недель тишины", когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения, пояснили в пресс-службе.
Операция - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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"Смертельно опасно": кто стоит за проведением криминальных абортов в России
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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