https://ria.ru/20221102/abort-1828611938.html
В России за пять лет снизилось количество абортов
В России за пять лет снизилось количество абортов - РИА Новости, 02.11.2022
В России за пять лет снизилось количество абортов
Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:55
2022-11-02T11:55
2022-11-02T11:55
общество
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности - за 5 лет на 34%", - говорится в сообщении.Данного снижения удалось достичь благодаря внедрению ряда мер, в том числе, практике проведения "недель тишины", когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220620/abort-1796170153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России за пять лет снизилось количество абортов
Минздрав сообщил, что в России за пять лет количество абортов снизилось на 34 процента
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество абортов в России за последние 5 лет снизилось на 34%, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"За последние годы в Российской Федерации снизилось количество прерываний беременности - за 5 лет на 34%", - говорится в сообщении.
Данного снижения удалось достичь благодаря внедрению ряда мер, в том числе, практике проведения "недель тишины", когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения, пояснили в пресс-службе.