https://ria.ru/20221101/zoloto-1828535490.html
Мировые центробанки закупили рекордное количество золота
Мировые центробанки закупили рекордное количество золота - РИА Новости, 01.11.2022
Мировые центробанки закупили рекордное количество золота
Центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота, сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC). РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:13
2022-11-01T23:13
2022-11-01T23:13
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота, сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC).По данным WGC, объем закупок драгоценного металла центробанками составил почти 700 тонн с января, при этом большая часть пришлась на третий квартал — 399 тонн. Согласно отчету организации, спрос вырос на 28 процентов в предпоследнем квартале 2022 года.Всемирный совет по золоту прогнозирует снижение общего объема инвестиций в этом году, поскольку падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.
https://ria.ru/20220901/zoloto-1813625991.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_143:0:3775:2724_1920x0_80_0_0_a0b2db90ddce0f8c02abcdfb30ef0718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Мировые центробанки закупили рекордное количество золота
В третьем квартале 2022 года мировые центробанки закупили рекордное количество золота