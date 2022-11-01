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Мировые центробанки закупили рекордное количество золота - РИА Новости, 01.11.2022
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Мировые центробанки закупили рекордное количество золота
Мировые центробанки закупили рекордное количество золота - РИА Новости, 01.11.2022
Мировые центробанки закупили рекордное количество золота
Центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота, сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC). РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:13
2022-11-01T23:13
экономика
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота, сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC).По данным WGC, объем закупок драгоценного металла центробанками составил почти 700 тонн с января, при этом большая часть пришлась на третий квартал — 399 тонн. Согласно отчету организации, спрос вырос на 28 процентов в предпоследнем квартале 2022 года.Всемирный совет по золоту прогнозирует снижение общего объема инвестиций в этом году, поскольку падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.
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экономика
Экономика
23:13 01.11.2022
 
Мировые центробанки закупили рекордное количество золота

В третьем квартале 2022 года мировые центробанки закупили рекордное количество золота

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота, сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC).
По данным WGC, объем закупок драгоценного металла центробанками составил почти 700 тонн с января, при этом большая часть пришлась на третий квартал — 399 тонн. Согласно отчету организации, спрос вырос на 28 процентов в предпоследнем квартале 2022 года.
Всемирный совет по золоту прогнозирует снижение общего объема инвестиций в этом году, поскольку падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.
Мерные слитки золота высшей пробы на Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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