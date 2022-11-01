https://ria.ru/20221101/zoloto-1828535490.html

Мировые центробанки закупили рекордное количество золота

Мировые центробанки закупили рекордное количество золота - РИА Новости, 01.11.2022

Мировые центробанки закупили рекордное количество золота

Центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота, сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC). РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:13

2022-11-01T23:13

2022-11-01T23:13

экономика

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Центральные банки разных стран мира закупили рекордное количество золота, сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC).По данным WGC, объем закупок драгоценного металла центробанками составил почти 700 тонн с января, при этом большая часть пришлась на третий квартал — 399 тонн. Согласно отчету организации, спрос вырос на 28 процентов в предпоследнем квартале 2022 года.Всемирный совет по золоту прогнозирует снижение общего объема инвестиций в этом году, поскольку падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.

https://ria.ru/20220901/zoloto-1813625991.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика