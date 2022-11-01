https://ria.ru/20221101/znak-1828355701.html
Верховный суд отказался отменить знак "Уступите дорогу"
Верховный суд отказался отменить знак "Уступите дорогу" - РИА Новости, 01.11.2022
Верховный суд отказался отменить знак "Уступите дорогу"
Верховный суд РФ признал законным дорожный знак "Уступите дорогу", сообщили РИА Новости в суде во вторник. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T11:58
2022-11-01T11:58
2022-11-01T12:05
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным дорожный знак "Уступите дорогу", сообщили РИА Новости в суде во вторник."Суд отклонил административный иск, в которым оспаривался соответствующий пункт приложения к Правилам дорожного движения", - сказали в суде.Некий истец настаивал, что этот знак противоречит Международной конвенции о дорожных знаках и сигналах. По его мнению, буквальное прочтение описания знака и понимания термина "перекресток" позволяет сделать вывод, что знак относится только к развилкам, образованным пересечением дорог, а не их примыканием или разветвлением. Такое понимание знака водителем может повлечь ДТП, считает истец.В свою очередь представитель МВД РФ пояснил, что знак может устанавливаться как на перекрестках, так и вне их - решают это компетентные органы. При этом место установки знака не влияет на его функцию: водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, к которой они приближаются.Верховный суд посчитал аргументацию министерства более убедительной.
https://ria.ru/20221007/pdd-1822393914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, авто
11:58 01.11.2022 (обновлено: 12:05 01.11.2022)
Верховный суд отказался отменить знак "Уступите дорогу"
Верховный суд признал законным дорожный знак "Уступите дорогу"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным дорожный знак "Уступите дорогу", сообщили РИА Новости в суде во вторник.
"Суд отклонил административный иск, в которым оспаривался соответствующий пункт приложения к Правилам дорожного движения", - сказали в суде.
Некий истец настаивал, что этот знак противоречит Международной конвенции о дорожных знаках и сигналах. По его мнению, буквальное прочтение описания знака и понимания термина "перекресток" позволяет сделать вывод, что знак относится только к развилкам, образованным пересечением дорог, а не их примыканием или разветвлением. Такое понимание знака водителем может повлечь ДТП, считает истец.
В свою очередь представитель МВД РФ
пояснил, что знак может устанавливаться как на перекрестках, так и вне их - решают это компетентные органы. При этом место установки знака не влияет на его функцию: водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, к которой они приближаются.
Верховный суд посчитал аргументацию министерства более убедительной.