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ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения - РИА Новости, 01.11.2022
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ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения
ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения - РИА Новости, 01.11.2022
ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения
Госавтоинспекция России призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний режим вождения, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:02
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госавтоинспекция России призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний режим вождения, сообщается на сайте ведомства.В ГИБДД заметили, что "в ряде регионов отмечается ухудшение погодных условий", а потому на дорогах возможно образование наледи. В начале ноября традиционно возрастает риск увеличения аварий, преимущественно незначительных, основная причина ДТП - пренебрежение правилами безопасности и невнимательность, напомнили в ведомстве."Госавтоинспекция рекомендует водителям начать активную подготовку к зимнему сезону. Необходимо заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя сменить "летнюю" резину на "зимнюю". Ездить на "летней" резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно", - говорится в сообщении.В ведомстве дополнили, что водителям также следует "психологически перестроиться на зимний стиль вождения": соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений.
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
15:02 01.11.2022
 
ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения

Госавтоинспекция призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний стиль езды

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС проверяет документы у водителя
Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС проверяет документы у водителя. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госавтоинспекция России призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний режим вождения, сообщается на сайте ведомства.
В ГИБДД заметили, что "в ряде регионов отмечается ухудшение погодных условий", а потому на дорогах возможно образование наледи. В начале ноября традиционно возрастает риск увеличения аварий, преимущественно незначительных, основная причина ДТП - пренебрежение правилами безопасности и невнимательность, напомнили в ведомстве.
"Госавтоинспекция рекомендует водителям начать активную подготовку к зимнему сезону. Необходимо заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя сменить "летнюю" резину на "зимнюю". Ездить на "летней" резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно", - говорится в сообщении.
В ведомстве дополнили, что водителям также следует "психологически перестроиться на зимний стиль вождения": соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений.
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