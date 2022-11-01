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ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения
ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения - РИА Новости, 01.11.2022
ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения
Госавтоинспекция России призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний режим вождения, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:02
2022-11-01T15:02
2022-11-01T15:02
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госавтоинспекция России призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний режим вождения, сообщается на сайте ведомства.В ГИБДД заметили, что "в ряде регионов отмечается ухудшение погодных условий", а потому на дорогах возможно образование наледи. В начале ноября традиционно возрастает риск увеличения аварий, преимущественно незначительных, основная причина ДТП - пренебрежение правилами безопасности и невнимательность, напомнили в ведомстве."Госавтоинспекция рекомендует водителям начать активную подготовку к зимнему сезону. Необходимо заранее ознакомиться с прогнозом синоптиков и вовремя сменить "летнюю" резину на "зимнюю". Ездить на "летней" резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно", - говорится в сообщении.В ведомстве дополнили, что водителям также следует "психологически перестроиться на зимний стиль вождения": соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений.
https://ria.ru/20221026/dizel-1826975755.html
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
ГИБДД призвала перестроиться на зимний стиль вождения
Госавтоинспекция призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний стиль езды