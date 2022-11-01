https://ria.ru/20221101/zerno-1828502181.html

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022

Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщило турецкое... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:38

2022-11-01T19:38

2022-11-01T19:49

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Сегодня (1 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался вопрос о зерновом коридоре", - сообщило ведомство.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221101/zerno-1828497329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, россия, оон, украина, мевлют чавушоглу, сергей лавров, в мире