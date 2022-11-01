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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 01.11.2022
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщило турецкое... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:38
2022-11-01T19:49
турция
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оон
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мевлют чавушоглу
сергей лавров
в мире
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Сегодня (1 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался вопрос о зерновом коридоре", - сообщило ведомство.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221101/zerno-1828497329.html
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турция, россия, оон, украина, мевлют чавушоглу, сергей лавров, в мире
Турция, Россия, ООН, Украина, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, В мире
19:38 01.11.2022 (обновлено: 19:49 01.11.2022)
 
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

Лавров и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Сухогруз в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
19:16
Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке
"Сегодня (1 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался вопрос о зерновом коридоре", - сообщило ведомство.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
12:09
Украина возобновила транспортировку зерна через Румынию
 
ТурцияРоссияООНУкраинаМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровВ мире
 
 
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