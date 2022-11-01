19:38 01.11.2022 (обновлено: 19:49 01.11.2022)
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
Лавров и глава МИД Турции Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг "зерновой сделки", сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Сегодня (1 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался вопрос о зерновом коридоре", - сообщило ведомство.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.