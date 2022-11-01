https://ria.ru/20221101/zerno-1828497329.html

Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке

Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022

Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке

Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках черноморской инициативы на 2 ноября, сообщила представитель организации в Совместном... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:16

2022-11-01T19:16

2022-11-01T20:03

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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках черноморской инициативы на 2 ноября, сообщила представитель организации в Совместном координационном центре Исмини Палла.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Фархан Хак пояснил, что эта мера — временная. Отвечая на вопрос о причинах таких действий, он отметил, что решение приостановить движение кораблей принято только на один день.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221101/gumkoridor-1828474563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, турция, оон, фархан хак, севастополь