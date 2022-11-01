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Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022
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Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке
Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке - РИА Новости, 01.11.2022
Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке
Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках черноморской инициативы на 2 ноября, сообщила представитель организации в Совместном... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:16
2022-11-01T20:03
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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках черноморской инициативы на 2 ноября, сообщила представитель организации в Совместном координационном центре Исмини Палла.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Фархан Хак пояснил, что эта мера — временная. Отвечая на вопрос о причинах таких действий, он отметил, что решение приостановить движение кораблей принято только на один день.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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в мире, украина, турция, оон, фархан хак, севастополь
В мире, Украина, Турция, ООН, Фархан Хак, Севастополь
19:16 01.11.2022 (обновлено: 20:03 01.11.2022)
 
Турция, Украина и ООН приостановили поставки по зерновой сделке

Турция, Украина и ООН не запланировали движения судов по зерновой сделке на 2 ноября

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз в порту Одессы
Сухогруз в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз в порту Одессы. Архивное фото
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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Украина, Турция и ООН не запланировали движения судов в рамках черноморской инициативы на 2 ноября, сообщила представитель организации в Совместном координационном центре Исмини Палла.

"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какое-либо движение судов в рамках черноморской зерновой инициативы", — подчеркнула она.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Фархан Хак пояснил, что эта мера — временная. Отвечая на вопрос о причинах таких действий, он отметил, что решение приостановить движение кораблей принято только на один день.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
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