https://ria.ru/20221101/zakharova-1828503427.html

Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории - РИА Новости, 01.11.2022

Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T19:43

2022-11-01T19:43

2022-11-01T20:34

в мире

мария захарова

анналена бербок

россия

центральная азия

германия

мид германии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.Бербок на днях отправилась с визитом в страны Центральной Азии. В понедельник она была на переговорах в Казахстане, во вторник министр провела ряд встреч в Узбекистане.

https://ria.ru/20221026/berbok-1826902849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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