https://ria.ru/20221101/zakharova-1828503427.html
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории - РИА Новости, 01.11.2022
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:43
2022-11-01T19:43
2022-11-01T20:34
в мире
мария захарова
анналена бербок
россия
центральная азия
германия
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.Бербок на днях отправилась с визитом в страны Центральной Азии. В понедельник она была на переговорах в Казахстане, во вторник министр провела ряд встреч в Узбекистане.
https://ria.ru/20221026/berbok-1826902849.html
россия
центральная азия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:196:2470:2048_1920x0_80_0_0_d63ab31a33293ded600e40f9e48d6b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, анналена бербок, россия, центральная азия, германия, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Анналена Бербок, Россия, Центральная Азия, Германия, МИД Германии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:43 01.11.2022 (обновлено: 20:34 01.11.2022)
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории на время отпуска