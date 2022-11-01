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Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории - РИА Новости, 01.11.2022
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Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории - РИА Новости, 01.11.2022
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории
Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T19:43
2022-11-01T20:34
в мире
мария захарова
анналена бербок
россия
центральная азия
германия
мид германии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.Бербок на днях отправилась с визитом в страны Центральной Азии. В понедельник она была на переговорах в Казахстане, во вторник министр провела ряд встреч в Узбекистане.
https://ria.ru/20221026/berbok-1826902849.html
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в мире, мария захарова, анналена бербок, россия, центральная азия, германия, мид германии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Анналена Бербок, Россия, Центральная Азия, Германия, МИД Германии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:43 01.11.2022 (обновлено: 20:34 01.11.2022)
 
Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории на время отпуска

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее Бербок, находясь с рабочим визитом в Центральной Азии, призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Москвы и Пекина в этом регионе.

"Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики", — возмутилась Захарова.

Бербок на днях отправилась с визитом в страны Центральной Азии. В понедельник она была на переговорах в Казахстане, во вторник министр провела ряд встреч в Узбекистане.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 13:36
Исторический факт от Бербок шокировал пользователей Сети
 
В миреМария ЗахароваАнналена БербокРоссияЦентральная АзияГерманияМИД ГерманииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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