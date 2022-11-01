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Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/zaes-1828317596.html
Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС
Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.11.2022
Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:33
2022-11-01T09:33
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
энергоатом
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.Ранее украинская компания Энергоатом в своем Telegram-канале обвинила российскую сторону в экологической катастрофе. В частности, исходя из их заявления, в результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего там упала температура, что привело к массовому мору рыбы, завезенной туда около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты."С их стороны это дичайшие лицемерие, которое не знает границ. Во-первых, украинские войска практически ежедневно обстреливают регион, угрожая жизни и безопасности людей, но об этом они молчат, зато о рыбках беспокоятся. Во-вторых, именно по их вине были остановлены энергоблоки в результате постоянных обстрелов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинская сторона продолжает делать всё возможное, чтобы парализовать работу атомной станции и не дать возможность ее запустить.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, энергоатом, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергоатом, Украина
09:33 01.11.2022
 
Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС

Рогов назвал обвинение Киева в создании экологической катастрофы у ЗАЭС лицемерием

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.
Ранее украинская компания Энергоатом в своем Telegram-канале обвинила российскую сторону в экологической катастрофе. В частности, исходя из их заявления, в результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего там упала температура, что привело к массовому мору рыбы, завезенной туда около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты.
"С их стороны это дичайшие лицемерие, которое не знает границ. Во-первых, украинские войска практически ежедневно обстреливают регион, угрожая жизни и безопасности людей, но об этом они молчат, зато о рыбках беспокоятся. Во-вторых, именно по их вине были остановлены энергоблоки в результате постоянных обстрелов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинская сторона продолжает делать всё возможное, чтобы парализовать работу атомной станции и не дать возможность ее запустить.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергоатомУкраина
 
 
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