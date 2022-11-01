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Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС

Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.11.2022

Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T09:33

2022-11-01T09:33

2022-11-01T09:33

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

запорожская аэс

энергоатом

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.Ранее украинская компания Энергоатом в своем Telegram-канале обвинила российскую сторону в экологической катастрофе. В частности, исходя из их заявления, в результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего там упала температура, что привело к массовому мору рыбы, завезенной туда около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты."С их стороны это дичайшие лицемерие, которое не знает границ. Во-первых, украинские войска практически ежедневно обстреливают регион, угрожая жизни и безопасности людей, но об этом они молчат, зато о рыбках беспокоятся. Во-вторых, именно по их вине были остановлены энергоблоки в результате постоянных обстрелов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинская сторона продолжает делать всё возможное, чтобы парализовать работу атомной станции и не дать возможность ее запустить.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, энергоатом, украина