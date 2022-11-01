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Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС
Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.11.2022
Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T09:33
2022-11-01T09:33
2022-11-01T09:33
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
энергоатом
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.Ранее украинская компания Энергоатом в своем Telegram-канале обвинила российскую сторону в экологической катастрофе. В частности, исходя из их заявления, в результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего там упала температура, что привело к массовому мору рыбы, завезенной туда около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты."С их стороны это дичайшие лицемерие, которое не знает границ. Во-первых, украинские войска практически ежедневно обстреливают регион, угрожая жизни и безопасности людей, но об этом они молчат, зато о рыбках беспокоятся. Во-вторых, именно по их вине были остановлены энергоблоки в результате постоянных обстрелов", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинская сторона продолжает делать всё возможное, чтобы парализовать работу атомной станции и не дать возможность ее запустить.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, энергоатом, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергоатом, Украина
Рогов раскритиковал обвинение Киева в катастрофе у Запорожской АЭС
Рогов назвал обвинение Киева в создании экологической катастрофы у ЗАЭС лицемерием
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал лицемерием обвинение Киева в создании экологической катастрофы возле Запорожской АЭС.
Ранее украинская компания Энергоатом
в своем Telegram-канале обвинила российскую сторону в экологической катастрофе. В частности, исходя из их заявления, в результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего там упала температура, что привело к массовому мору рыбы, завезенной туда около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты.
"С их стороны это дичайшие лицемерие, которое не знает границ. Во-первых, украинские войска практически ежедневно обстреливают регион, угрожая жизни и безопасности людей, но об этом они молчат, зато о рыбках беспокоятся. Во-вторых, именно по их вине были остановлены энергоблоки в результате постоянных обстрелов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинская сторона продолжает делать всё возможное, чтобы парализовать работу атомной станции и не дать возможность ее запустить.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.