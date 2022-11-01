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В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/zaes-1828296186.html
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания - РИА Новости, 01.11.2022
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания
Взрыв у Запорожской атомной электростанции в воскресенье привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока АЭС, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:45
2022-11-01T03:31
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв у Запорожской атомной электростанции в воскресенье привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока АЭС, сообщило МАГАТЭ.В агентстве добавили, что инцидент произошел в результате взрыва мины, однако не уточнили, кто за ним стоит.Министерство обороны России сообщало в воскресенье, что украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем подразделения противника подавили, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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энергодар
россия
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энергодар, россия, днепр (город), запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ
01:45 01.11.2022 (обновлено: 03:31 01.11.2022)
 
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания

МАГАТЭ: взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв у Запорожской атомной электростанции в воскресенье привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока АЭС, сообщило МАГАТЭ.
В агентстве добавили, что инцидент произошел в результате взрыва мины, однако не уточнили, кто за ним стоит.
"Вчера взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропитания четвертого энергоблока. Он сейчас получает электроэнергию для необходимого функционирования в области безопасности по резервной линии", - говорится в заявлении организации.
Министерство обороны России сообщало в воскресенье, что украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем подразделения противника подавили, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияДнепр (город)Запорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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