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В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания - РИА Новости, 01.11.2022
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания
Взрыв у Запорожской атомной электростанции в воскресенье привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока АЭС, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:45
2022-11-01T01:45
2022-11-01T03:31
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
днепр (город)
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв у Запорожской атомной электростанции в воскресенье привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока АЭС, сообщило МАГАТЭ.В агентстве добавили, что инцидент произошел в результате взрыва мины, однако не уточнили, кто за ним стоит.Министерство обороны России сообщало в воскресенье, что украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем подразделения противника подавили, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/zaes-1827896012.html
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энергодар, россия, днепр (город), запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Днепр (город), Запорожская АЭС, МАГАТЭ
01:45 01.11.2022 (обновлено: 03:31 01.11.2022)
В МАГАТЭ заявили, что взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания
МАГАТЭ: взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока