https://ria.ru/20221101/yakunin-1828366028.html

Прокуратура в Норвегии обжаловала освобождение Якунина

Прокуратура в Норвегии обжаловала освобождение Якунина - РИА Новости, 01.11.2022

Прокуратура в Норвегии обжаловала освобождение Якунина

Сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин, задержанный за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, остается под стражей, после того как... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T12:22

2022-11-01T12:22

2022-11-01T12:22

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ЦЮРИХ, 1 ноя - РИА Новости. Сын экс-главы РЖД, бизнесмен Андрей Якунин, задержанный за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, остается под стражей, после того как прокуратура обжаловала решение суда о его освобождении, заявили РИА Новости в пресс-службе Якунина."Вчера (31 октября) окружной суд постановил освободить господина Якунина. Однако это решение было обжаловано прокуратурой. Господин Якунин будет находиться под стражей до решения апелляционного суда", - сообщили в пресс-службе.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу. Среди них оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает.Также, по данным норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что Осло не потерпит, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".

https://ria.ru/20221028/norvegiya-1827619938.html

https://ria.ru/20221028/shpionazh-1827530897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, ржд, шпицберген