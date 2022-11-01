Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/yakunin-1828292282.html
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина - РИА Новости, 01.11.2022
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина
Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:15
2022-11-01T02:06
происшествия
норвегия
шпицберген
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg
МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, сообщила телерадиокомпания NRK."Сегодня (в понедельник) окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи", - говорится в сообщении.Якунин был задержан 17 октября за съемкe с помощью беспилотника на Шпицбергене.Защита Якунина настаивала на том, что в действиях подзащитного не было состава преступления, и 27 октября суд согласился с этим, постановив отпустить подозреваемого. Cторона обвинения опротестовала данное решение.По данным телекомпании, у Якунина – российское и британское гражданство. Прокуратура обжаловала дело в апелляционном суде."В своем постановлении районный суд пришел к выводу, что в деле возникают сложные юридические проблемы, которые, вероятно, не будут решены в течение нескольких лет", - приводятся в сообщении слова адвоката Якунина Бернта Хейберга.
https://ria.ru/20221025/yakunin-1826656161.html
https://ria.ru/20221028/norvegiya-1827619938.html
норвегия
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_937808938b76c180a1ff57b5d800ffda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, норвегия, шпицберген, ржд
Происшествия, Норвегия, Шпицберген, РЖД
00:15 01.11.2022 (обновлено: 02:06 01.11.2022)
 
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина

В Норвегии суд освободил из под стражи Андрея Якунина, задержанного за незаконную съемку

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Сегодня (в понедельник) окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи", - говорится в сообщении.
Андрей Якунин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:28
Сын экс-главы РЖД Якунин прокомментировал задержание в Норвегии
Якунин был задержан 17 октября за съемкe с помощью беспилотника на Шпицбергене.
Защита Якунина настаивала на том, что в действиях подзащитного не было состава преступления, и 27 октября суд согласился с этим, постановив отпустить подозреваемого. Cторона обвинения опротестовала данное решение.
По данным телекомпании, у Якунина – российское и британское гражданство. Прокуратура обжаловала дело в апелляционном суде.
"В своем постановлении районный суд пришел к выводу, что в деле возникают сложные юридические проблемы, которые, вероятно, не будут решены в течение нескольких лет", - приводятся в сообщении слова адвоката Якунина Бернта Хейберга.
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:01Туризм
В Норвегии трое российских туристов остаются под стражей
 
ПроисшествияНорвегияШпицбергенРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала