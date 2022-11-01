https://ria.ru/20221101/yakunin-1828292282.html
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина - РИА Новости, 01.11.2022
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина
Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T00:15
2022-11-01T00:15
2022-11-01T02:06
происшествия
норвегия
шпицберген
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МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, сообщила телерадиокомпания NRK."Сегодня (в понедельник) окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи", - говорится в сообщении.Якунин был задержан 17 октября за съемкe с помощью беспилотника на Шпицбергене.Защита Якунина настаивала на том, что в действиях подзащитного не было состава преступления, и 27 октября суд согласился с этим, постановив отпустить подозреваемого. Cторона обвинения опротестовала данное решение.По данным телекомпании, у Якунина – российское и британское гражданство. Прокуратура обжаловала дело в апелляционном суде."В своем постановлении районный суд пришел к выводу, что в деле возникают сложные юридические проблемы, которые, вероятно, не будут решены в течение нескольких лет", - приводятся в сообщении слова адвоката Якунина Бернта Хейберга.
https://ria.ru/20221025/yakunin-1826656161.html
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Происшествия, Норвегия, Шпицберген, РЖД
00:15 01.11.2022 (обновлено: 02:06 01.11.2022)
В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина
В Норвегии суд освободил из под стражи Андрея Якунина, задержанного за незаконную съемку
МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости.
Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, сообщила
телерадиокомпания NRK.
"Сегодня (в понедельник) окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи", - говорится в сообщении.
Якунин был задержан 17 октября за съемкe с помощью беспилотника на Шпицбергене.
Защита Якунина настаивала на том, что в действиях подзащитного не было состава преступления, и 27 октября суд согласился с этим, постановив отпустить подозреваемого. Cторона обвинения опротестовала данное решение.
По данным телекомпании, у Якунина – российское и британское гражданство. Прокуратура обжаловала дело в апелляционном суде.
"В своем постановлении районный суд пришел к выводу, что в деле возникают сложные юридические проблемы, которые, вероятно, не будут решены в течение нескольких лет", - приводятся в сообщении слова адвоката Якунина Бернта Хейберга.