https://ria.ru/20221101/yakunin-1828292282.html

В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина

В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина - РИА Новости, 01.11.2022

В Норвегии суд освободил из под стражи сына экс-главы РЖД Якунина

Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T00:15

2022-11-01T00:15

2022-11-01T02:06

происшествия

норвегия

шпицберген

ржд

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МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Окружной суд в Норвегии принял решение освободить сына экс-главы РЖД, бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене, сообщила телерадиокомпания NRK."Сегодня (в понедельник) окружной суд Северного Трумса и Сеньи принял решение освободить Андрея Якунина из-под стражи", - говорится в сообщении.Якунин был задержан 17 октября за съемкe с помощью беспилотника на Шпицбергене.Защита Якунина настаивала на том, что в действиях подзащитного не было состава преступления, и 27 октября суд согласился с этим, постановив отпустить подозреваемого. Cторона обвинения опротестовала данное решение.По данным телекомпании, у Якунина – российское и британское гражданство. Прокуратура обжаловала дело в апелляционном суде."В своем постановлении районный суд пришел к выводу, что в деле возникают сложные юридические проблемы, которые, вероятно, не будут решены в течение нескольких лет", - приводятся в сообщении слова адвоката Якунина Бернта Хейберга.

https://ria.ru/20221025/yakunin-1826656161.html

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происшествия, норвегия, шпицберген, ржд