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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 01.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828525929.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:39
2022-11-01T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели".На момент публикации сообщения, областные и городские власти Харькова не сообщали о воздушной тревоге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Уже 1 ноября на сайте Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.
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в мире, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
21:39 01.11.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Харьковской области

© Depositphotos.com / ValirinХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© Depositphotos.com / Valirin
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"Харьковская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
На момент публикации сообщения, областные и городские власти Харькова не сообщали о воздушной тревоге.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Уже 1 ноября на сайте Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2022
 
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