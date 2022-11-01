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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T21:39

2022-11-01T21:39

2022-11-01T21:39

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели".На момент публикации сообщения, областные и городские власти Харькова не сообщали о воздушной тревоге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Уже 1 ноября на сайте Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.

https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html

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украина

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в мире, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф