https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828525929.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T21:39
2022-11-01T21:39
2022-11-01T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в Харьковской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели".На момент публикации сообщения, областные и городские власти Харькова не сообщали о воздушной тревоге.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Уже 1 ноября на сайте Зеленского появилась информация о том, что около 40% энергетической инфраструктуры Украины серьезно повреждено.
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_a40fda911ee15806cab545ca21bba73d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Харьковской области