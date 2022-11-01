https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828295997.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 01.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прогремели в Николаеве, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T01:23

2022-11-01T01:23

2022-11-01T09:21

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828315009_20:0:960:529_1920x0_80_0_0_6f5be999af0099ab79f8fa8f4ab10c19.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве, передает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее в Николаевской, а также Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.Утром в понедельник в Минобороны России сообщили о новых ударах по военным и энергетическим объектам Украины. Премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль заявил, что повреждены 18 объектов, преимущественно энергетических, в десяти областях. Оказались обесточены сотни населенных пунктов в семи регионах, включая Киев.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Владимир Путин назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828292095.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), украина, николаевская область