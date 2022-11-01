https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828295997.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в Николаеве, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:23
2022-11-01T01:23
2022-11-01T09:21
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828315009_20:0:960:529_1920x0_80_0_0_6f5be999af0099ab79f8fa8f4ab10c19.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве, передает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее в Николаевской, а также Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.Утром в понедельник в Минобороны России сообщили о новых ударах по военным и энергетическим объектам Украины. Премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль заявил, что повреждены 18 объектов, преимущественно энергетических, в десяти областях. Оказались обесточены сотни населенных пунктов в семи регионах, включая Киев.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Владимир Путин назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828292095.html
николаев (украина)
украина
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828315009_144:0:849:529_1920x0_80_0_0_7aa92d37c231070623c46168e88ed461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
01:23 01.11.2022 (обновлено: 09:21 01.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Страна.ua" сообщила о взрывах в городе Николаев на Украине