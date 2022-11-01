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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 01.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221101/vzryvy-1828295997.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 01.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы прогремели в Николаеве, передает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T01:23
2022-11-01T09:21
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
николаевская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве, передает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее в Николаевской, а также Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.Утром в понедельник в Минобороны России сообщили о новых ударах по военным и энергетическим объектам Украины. Премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль заявил, что повреждены 18 объектов, преимущественно энергетических, в десяти областях. Оказались обесточены сотни населенных пунктов в семи регионах, включая Киев.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Владимир Путин назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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николаев (украина)
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николаев (украина), украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
01:23 01.11.2022 (обновлено: 09:21 01.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

"Страна.ua" сообщила о взрывах в городе Николаев на Украине

Последствия взрывов в Николаеве, Украина. Фото очевидца
Последствия взрывов в Николаеве, Украина. Фото очевидца
Последствия взрывов в Николаеве, Украина. Фото очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве, передает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Николаеве", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Ранее в Николаевской, а также Черкасской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.
Утром в понедельник в Минобороны России сообщили о новых ударах по военным и энергетическим объектам Украины. Премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль заявил, что повреждены 18 объектов, преимущественно энергетических, в десяти областях. Оказались обесточены сотни населенных пунктов в семи регионах, включая Киев.
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Владимир Путин назвал это ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
00:11Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаНиколаевская область
 
 
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