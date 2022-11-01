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Власти Каховского района в Херсонской области принудительно вывезут жителей

Власти Каховского района в Херсонской области принудительно вывезут жителей - РИА Новости, 01.11.2022

Власти Каховского района в Херсонской области принудительно вывезут жителей

Власти Херсонской области призвали жителей Каховского района срочно покинуть эту территорию из-за повышенной угрозы безопасности. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T22:07

2022-11-01T22:07

2022-11-01T22:29

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ХЕРСОН, 1 ноя — РИА Новости. Власти Херсонской области призвали жителей Каховского района срочно покинуть эту территорию из-за повышенной угрозы безопасности.Уточняется, что вывоз будет происходить организованно наземным транспортом. К оставшимся в районе с 6 ноября будут применять "принудительные меры".Накануне зону вывоза жителей в Херсонской области расширили на 15 километров от Днепра из-за информации о возможной подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.ВСУ накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления. Как заявил ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.

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херсонская область , украина, в мире