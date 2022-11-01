https://ria.ru/20221101/vyvoz-1828428151.html
В Херсонской области рассчитывают вывезти жителей зоны у Днепра за три дня
В Херсонской области рассчитывают вывезти жителей зоны у Днепра за три дня - РИА Новости, 01.11.2022
В Херсонской области рассчитывают вывезти жителей зоны у Днепра за три дня
Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:35
2022-11-01T15:35
2022-11-01T15:42
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, с этих территорий планируется вывезти до 75 тысяч человек."Максимально, наверное, дня три, и эта работа будет завершена", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что уже покинувшие опасную территорию граждане по большей части остаются в области, но есть и те, кто уезжает в другие регионы РФ. "Разъезжаются в первую очередь в Крым. Краснодарский край, Ростовскую область, Воронежскую область, Ставропольский край", - отметил врио губернатора.Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
https://ria.ru/20221101/agent-1828396287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область
15:35 01.11.2022 (обновлено: 15:42 01.11.2022)
В Херсонской области рассчитывают вывезти жителей зоны у Днепра за три дня
Врио главы Херсонской области Сальдо рассчитывает вывезти жителей зоны у Днепра за три дня
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня, сообщил
врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, с этих территорий планируется вывезти до 75 тысяч человек.
"Максимально, наверное, дня три, и эта работа будет завершена", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что уже покинувшие опасную территорию граждане по большей части остаются в области, но есть и те, кто уезжает в другие регионы РФ. "Разъезжаются в первую очередь в Крым. Краснодарский край, Ростовскую область, Воронежскую область, Ставропольский край", - отметил врио губернатора.
Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.