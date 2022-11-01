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В Херсонской области рассчитывают вывезти жителей зоны у Днепра за три дня

В Херсонской области рассчитывают вывезти жителей зоны у Днепра за три дня - РИА Новости, 01.11.2022

В Херсонской области рассчитывают вывезти жителей зоны у Днепра за три дня

Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:35

2022-11-01T15:35

2022-11-01T15:42

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Власти Херсонской области рассчитывают вывезти граждан из 15-километровой зоны вдоль Днепра за три дня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По его словам, с этих территорий планируется вывезти до 75 тысяч человек."Максимально, наверное, дня три, и эта работа будет завершена", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что уже покинувшие опасную территорию граждане по большей части остаются в области, но есть и те, кто уезжает в другие регионы РФ. "Разъезжаются в первую очередь в Крым. Краснодарский край, Ростовскую область, Воронежскую область, Ставропольский край", - отметил врио губернатора.Жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра - по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20221101/agent-1828396287.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир сальдо, херсонская область