https://ria.ru/20221101/vybory-1828537026.html
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля - РИА Новости, 01.11.2022
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля
Партия экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет, набирая 30 мандатов, на втором месте - партия действующего премьера Яира... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:21
2022-11-01T23:21
2022-11-01T23:21
в мире
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
ликуд
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Партия экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет, набирая 30 мандатов, на втором месте - партия действующего премьера Яира Лапида "Еш Атид" с 22 мандатами, свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании КАН.При этом по данным 12-го канала, "Ликуд" набирает 30 мандатов, "Еш Атид" - 24 мандата.Во вторник в Израиле прошли пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.
https://ria.ru/20221101/izrail-1828354093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, ликуд, кнессет израиля
В мире, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Израиль, Ликуд, Кнессет Израиля
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Израиле, набирая 30 мандатов