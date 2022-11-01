https://ria.ru/20221101/vybory-1828537026.html

Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля

Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля - РИА Новости, 01.11.2022

Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля

Партия экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет, набирая 30 мандатов, на втором месте - партия действующего премьера Яира... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T23:21

2022-11-01T23:21

2022-11-01T23:21

в мире

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

израиль

ликуд

кнессет израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Партия экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет, набирая 30 мандатов, на втором месте - партия действующего премьера Яира Лапида "Еш Атид" с 22 мандатами, свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании КАН.При этом по данным 12-го канала, "Ликуд" набирает 30 мандатов, "Еш Атид" - 24 мандата.Во вторник в Израиле прошли пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.

https://ria.ru/20221101/izrail-1828354093.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, ликуд, кнессет израиля