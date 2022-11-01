Рейтинг@Mail.ru
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля - РИА Новости, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221101/vybory-1828537026.html
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля - РИА Новости, 01.11.2022
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля
Партия экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет, набирая 30 мандатов, на втором месте - партия действующего премьера Яира... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T23:21
2022-11-01T23:21
в мире
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
израиль
ликуд
кнессет израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566801104_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_301074ee0ff617e35f0f434565007f56.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Партия экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет, набирая 30 мандатов, на втором месте - партия действующего премьера Яира Лапида "Еш Атид" с 22 мандатами, свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании КАН.При этом по данным 12-го канала, "Ликуд" набирает 30 мандатов, "Еш Атид" - 24 мандата.Во вторник в Израиле прошли пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.
https://ria.ru/20221101/izrail-1828354093.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566801104_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bc73d9a1c127c95d251b909a8324c2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), израиль, ликуд, кнессет израиля
В мире, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Израиль, Ликуд, Кнессет Израиля
23:21 01.11.2022
 
Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет Израиля

Экзит-полл: партия Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Израиле, набирая 30 мандатов

© РИА НовостиДосрочные выборы в парламент Израиля
Досрочные выборы в парламент Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости
Досрочные выборы в парламент Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя – РИА Новости. Партия экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в кнессет, набирая 30 мандатов, на втором месте - партия действующего премьера Яира Лапида "Еш Атид" с 22 мандатами, свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании КАН.
При этом по данным 12-го канала, "Ликуд" набирает 30 мандатов, "Еш Атид" - 24 мандата.
Агитационные плакаты в Израиле - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 11:51
Президент Израиля Герцог проголосовал на выборах в кнессет
Во вторник в Израиле прошли пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.
 
В миреБиньямин НетаньяхуЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)ИзраильЛикудКнессет Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала